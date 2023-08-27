7職等以下好調動 公務員觀察：地方是人治、中央重法治

高普考分發後在同一縣市至少綁3年，許多雙北公務員「賣身契」時間一到就蠢蠢欲動，新北市副市長劉和然說，單位主管為維持團隊穩定，必須調控好人員流動幅度，若同仁有想調動，會說服在同一機關內輪調。

一名新北市七年級公務員說，通常7職等以下最好調動，開缺多也會被覺得可塑性高，8、9職等偶有開缺，但幾乎都得接受降調，對方單位還會擔心當事人資歷太高不好掌控，建議趁著職等不高快商調磨練，否則爬愈高愈難調。她說，商調作業要經過原單位同意放人才行，有些單位出現「先跑先贏」詭異氣氛，商調前必須按兵不動，避免尷尬。

「同樣工作，中央職等就是比較高！」新北市環保單位一名基層同仁說，地方單位承辦人職等6到7，中央單位承辦人員職等7至9之間，職等不同，薪水一來一往差好幾千元，「人往高處爬很合理」。

一名在台北市服務5年的公務員指出，北市是新手練功好戰場，事多又雜，業務量大，和中央差異在於中央工作任務著重政策，非常專精，要鑽研繁雜法規，在地方加班是常態，要迎合長官要求，還有議員壓力，在地方政府，最累是科長 、股長這層，上有長官、議員包夾，又要帶領下屬，「整體而言在地方是人治、在中央是法治」。

另一名在地方服務7年的公務員近年商調中央，打敗20多名競爭者脫穎而出。她直言，完全不想再回地方，在中央單位休假正常，任務辦好就可以下班，中央部會對LINE管制較嚴，少用LINE溝通任務，以前在地方政府，就算沒加班，下班還是逃不過長官用LINE「追殺」。

台北市專業單位人才格外搶手，更新處因社宅、都更是熱門議題，北市更新處主祕謝明同說，更新處向來是人才流動密集單位，不是最近才出現，這現象存在已久，台北市就像人才訓練營。

新北市人事處分析，中央職務列等比較高，長期而言發展性比地方政府好，地方多數機關業務要在第一線面對民眾，壓力較大，中央單位較著重專業能力，雜事少很多。大部分中央部會都在雙北地區，相較於其他地方政府，沒有離家距離因素考量，這層地緣關係，促使雙北公務員比其他縣市更容易往中央流動。