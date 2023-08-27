獨／洪佳君拚立委批蘇巧慧是過客 兩個女人的戰爭開打

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國民黨主席朱立倫昨(26日)陪同新北第五選舉區立委參選人洪佳君跑行程。記者李定宇／攝影
國民黨主席朱立倫昨(26日)陪同新北第五選舉區立委參選人洪佳君跑行程。記者李定宇／攝影

國民黨主席朱立倫昨(26日)陪同新北第五選舉區立委參選人洪佳君跑行程，藉參加各地普度時機，兩人手牽手高喊凍蒜提拔洪佳君，洪也直批現任立委蘇巧慧還住在台北，認為蘇巧慧只是選區過客，力拚勝選的企圖心猛烈。面對洪佳君來勢洶洶，勁敵現任立委蘇巧慧則表示過去7年為選區爭取多項大型建設，對洪佳君的批評反擊重點應是看民代為地方做多少事，才是真正的民代，兩個女人開始隔空交火，立委選戰已開打。

2024年立委選舉新北第五選區(樹林、鶯歌、新莊九里)國民黨推出五連霸在地議員洪佳君，對戰挾帶中央龐大資源的行政院前院長蘇貞昌之女、綠營現任立委蘇巧慧。昨天國民黨主席朱立倫抽出上午時間，特定陪同洪佳君在上述三地跑行程，此起彼落的凍蒜聲不絕於耳，掀起兩個在地女人的戰爭。

自2016年蘇巧慧投入該地選區以來，已連任兩屆立委，7年多來推動樹林捷運、爭取鳳鳴簡易站、打通新樹鶯堤外便道等，在國會更10度獲得公督盟評鑑優秀立委肯定，地方上對於蘇巧慧的肯定來自於包括車站建設、學校改建等許多民生相關成績，獲得廣大在地民眾支持。

不過洪佳君表示，自己是土生土長的在地人，蘇巧慧到了現在都還是住在台北，認為蘇巧慧只是此選區的一個過客，選民都會看在眼裡。她說，蘇巧慧的確有許多中央資源，但民生最基本的汙水下水道中央補助遲遲沒有進展，新北市長侯友宜仍努力找出財源解決民眾問題，且自己的先生黃志雄(現任國民黨新北黨部主委)曾任第五選區立委兩屆、家族也在此地，藉著深耕地方爭取新莊九里支持。

蘇巧慧則說，當立委7年來和團隊盡全力爭取選民支持，也規劃許多有別於過往傳統競選場合的親子活動與里民活動，父親蘇貞昌這段時間在全台灣各地向選民說明民進黨推行的政策，接下來也會安排適當時間到各地站台爭取支持，讓賴清德副總統延續蔡政府7年多的好成績。

針對洪佳君批評蘇巧慧是選區過客，蘇巧慧則說，一個民意代表是否為地方著想，應該看民代為地方爭取的建設與資源及提出多少法案。自己7年多來在樹林、鶯歌、新莊爭取建設無數，除了上述的交通建設，選區內38間學校硬體設施改善，都是站在民眾角度為地方爭取中央資源，這些政績不但有目共睹，更獲得民眾支持，這才是真正會做事的民意代表。

蘇巧慧 洪佳君

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