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日本核汙水排入海引國際不滿 謝長廷：其實微量放射性元素對身體有益
日本政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，引發中國大陸強烈不滿也表示譴責。值此之際，我駐日代表謝長廷今天在臉書發文表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，例如北投溫泉、日本玉川溫泉。
謝長廷表示，今天到仙北市出差，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，明天將到玉川溫泉去參訪相關設施。
謝長廷說，今晚受邀參觀大曲煙火祭，人潮洶湧，當地人口只有7萬多人，卻湧進約75萬人來觀賞這一年一度的盛會。因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，明天將到玉川溫泉去參訪相關設施。今晚受邀參觀大曲煙火祭，人潮洶湧，當地人口只有7萬多人，卻湧進約75萬人來觀賞這一年一度的盛會。
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