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影／賴品妤跌倒風波 柯文哲：還好有圖有真相讓證據說話

聯合報／ 記者林佩均余采瀅／台中即時報導
柯文哲今天到台中參加「台中選哲之友會」成立大會。記者余采瀅／攝影
柯文哲今天到台中參加「台中選哲之友會」成立大會。記者余采瀅／攝影

民進黨立委賴品妤日前與媒體聯訪發生跌倒風波，賴與媒體互相提告。總統參選人、民眾黨主席柯文哲今出席台中活動，媒體問及此事件，柯直言，還好有圖有真相，有錄影就讓證據去說話，他也坦言，「我連看影片都不想看，我不是每天吃飽閒閒沒事做。」

柯文哲今天造訪台中參加「台中選哲之友會」成立大會，媒體聯訪提問，雲豹能源董事長賴勁麟請辭，在野黨質疑是為綠營選情止血，賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤捲入綠能爭議，更嗆抹黑者有證據應提告。

對此，柯文哲表示，很多東西用常識就可以理解，「有甚麼理由一個人(指賴勁麟)兼19家公司的負責人，太奇怪了」；至於賴的跌倒影片，柯文哲指出，還好有圖有真相，有錄影就讓證據去說話，他也坦言，「我連看影片都不想看，我不是每天吃飽閒閒沒事做。」

媒體再問，郭台銘與侯友宜見面是下一階段嗎？柯文哲表示，台灣的國是會議現階段最有資格出來是蔡英文總統，因為她是現任總統，整整30多年來，很少主要政黨領袖討論台灣該面對的問題。

柯文哲認為，大家應該討論如何應付，例如無論能源、核電、產業發展方向、兩岸關係，而最有資格出來當召集人的是蔡英文。

柯文哲 蔡英文 賴勁麟

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