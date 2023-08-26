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批民進黨讓農民失望 侯友宜嘉義梅山首提4項農業政策

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同。記者呂慧瑜／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同，也拉抬在野大聯盟山區立委參選人林國慶聲勢；侯友宜以2024台灣再出發為主軸，提出調高老農津貼、擴大開放移工、水利會還給農民及銷售管道制度化等4項對台灣農業政策的展望。

侯友宜表示，高齡80多歲玉虛宮董事長簡芳雄還為他站台講話，總統選舉要政黨輪替，讓他很感動到流淚；侯友宜表示，嘉義縣農民很多，但農民這幾年生活都不好過，今天特地到梅山來提出4項農業政策宣示。

侯友宜表示，第一要「調高老農津貼，不低於8000元，並將現行4年調整1次，改爲每年依照消費者物價指數（CPD）調整」，批民進黨對老農津貼漠不關心，四年才調整一次慢吞吞，讓農民失望。

第二侯提「擴大開放移工，解決農業缺工問題」痛批，民進黨都把農田都拿去種電，台灣糧食是不足的，青農把農業精緻化，善用網路科技，但工哪來？強調只要給他們工，農業就會變很強。

侯友宜第三喊出「水利會該還給農民，回歸專業治理」，批對農民最不公平的，就是水利會被民進黨徵收，農民權利都沒了，強調水利會是民間社團法人卻遭徵收變官派，把民間資源變公家資源，要因地制宜，賺的錢都給農民，政府別強奪。

最後一點，侯友宜提建立「銷售管道制度化，增加預警機制，做農民靠山」侯說，農民產銷農作堆積如山賣不出去無制度化，市場應多元化，不可單一市場，且大陸市場是台灣的60倍，台灣的農漁產品對大陸很重要，他要當農民靠山，讓農產賣得出去賺大錢，拚農民好生活。

嘉義縣「在野大聯盟」推薦的山區立委參選人林國慶，則用「月是故鄉明 水是故鄉甜」感性的指出，有政黨喊出要在嘉義大贏侯友宜10萬票，嘉義人不能讓外人看輕，鄉親一定要力挺真正的嘉義子弟；侯友宜則強調，嘉義鄉親大團結，讓他和林國慶雙雙當選，戳破膨風言論。

國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講「讓農民當家作主」爭取地方認同。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講提4項「讓農民當家作主」農業政策。記者呂慧瑜／攝影
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國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講提4項「讓農民當家作主」農業政策。記者呂慧瑜／攝影
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