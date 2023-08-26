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陸暫停台灣芒果 吳釗燮：到底禁瞎毀、銷日「更高端市場」就不怕

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天在「2023台日水果夏祭開幕式」上致詞時說，台日情誼深厚，「不像有些強國動不動就對台灣威脅、恐嚇」，甚至是對水果這個也禁、那個也禁，「到底在禁瞎毀？」圖／取自udntv直播
外交部長吳釗燮今天在「2023台日水果夏祭開幕式」上致詞時說，台日情誼深厚，「不像有些強國動不動就對台灣威脅、恐嚇」，甚至是對水果這個也禁、那個也禁，「到底在禁瞎毀？」圖／取自udntv直播

中國大陸日前宣布暫停輸入台灣芒果，外交部長吳釗燮今天在「2023台日水果夏祭開幕式」上致詞時說，台日情誼深厚，「不像有些強國動不動就對台灣威脅、恐嚇」，甚至是對水果這個也禁、那個也禁，「到底在禁瞎毀？」

日本台灣交流協會農業部、文化總會及中華民國果菜合作社聯合社，今天下午在凱達格蘭大道舉行「2023台日水果夏祭開幕式」。行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、副代表服部崇出席。

吳釗燮致詞說，台日的情誼真的是非常的深厚，雙方共享自由民主人權的價值，還有遵守以規則為基礎的國際貿易的秩序，而且共享自由貿易的信念和利益。台日各領域的關係也不斷深化，今天的水果夏祭就象徵台灣和日本之間不斷發展。

吳釗燮表示，不像有些強國動不動就對台灣威脅、恐嚇，甚至是對水果這個也禁、那個也禁，這種情況就跟台灣和日本的關係完全不一樣。他以台語說，「這個也禁、那個也禁，到底在禁瞎毀？」

吳釗燮說，如果在這種情況之下，我們跟農業部的合作能夠強化，「能夠讓我們的水果銷到更高端的市場去，我們就不怕這個不遵守以規則為基礎的世界貿易秩序了」。

日本台灣交流協會、農業部、文化總會及中華民國果菜合作社聯合社，今天下午在凱達格蘭大道舉行「2023台日水果夏祭開幕式」。行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、副代表服部崇出席。圖／取自udntv直播
日本台灣交流協會、農業部、文化總會及中華民國果菜合作社聯合社，今天下午在凱達格蘭大道舉行「2023台日水果夏祭開幕式」。行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、副代表服部崇出席。圖／取自udntv直播

日本台灣交流協會 吳釗燮 農業部 芒果

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