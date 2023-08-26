影／侯友宜參拜新港奉天宮突發爐 喊話「要贏到綠營沒面子」

國民黨總統參選人侯友宜今回老家嘉義，上下午參拜新港奉天宮及梅山玉虛宮爭取地方認同，侯友宜參拜前奉天宮大殿媽祖香爐突「發爐」讓支持者振奮。侯奉天宮受訪時說，民進黨說要贏10萬票「別再那臭彈」，要團結反拚贏更多，要贏到讓綠營沒面子，並提出3點當總統要做的事。

侯友宜表示，第一兩岸和平大家過好日子、第二拚經濟用開放的態度引進外資到台灣投資、第三政府要清廉不能貪污。

侯強調，以他當刑事的個性，將會一項項調查清楚，還給台灣一個清廉的政府，讓台灣帶來安定與繁榮，後代子孫能立足，經濟國際化。

侯友宜說，向開台媽祖祈求保佑全台灣人民平安過好生活，強調他扛下責任，43年來擔任警察、副市長及市長不曾改變，唯一目標是「讓台灣平安經濟過好生活」。

侯也說，全世界都說台灣很危險，孩子延長兵役、因危險經濟不好，很多外資撤退，就連股神巴菲特投資台基電第一季後就不再投資，人民憂心台灣經濟萎縮。

奉天宮董事長何達煌強調，人不親土親，大家一定要團結一致支持咱嘉義的子弟侯友宜當選總統。侯友宜說，「食人一口，報人一斗」自己是六腳鄉孩子，在朴子市果菜市場長大，喊話嘉義人要團結，他要讓嘉義子弟返鄉陪長輩，產業能永恆發展，一定會做到。

陪同侯出席的國民黨嘉縣山區在野大聯盟推出的立委參選人林國慶表示，侯、柯、郭三人現在像是在憋氣潛水，看誰頭先抬起來，憋氣越久的越有本錢，希望11月能有結論出來，不然每一位來嘉義他都很忙，要尋求支持跟奧援。