柯文哲臉書按讚、影片瀏覽創今年新低 前幕僚解析原因

民眾黨總統參選人柯文哲近期民調出現下滑趨勢，連柯文哲的臉書按讚數也有減少趨勢。柯文哲前幕僚吳靜怡今天在臉書指出，柯文哲臉書本年度互動最差的一篇貼文，就出現在25日，不到3100讚，創下今年度最低。

吳靜怡表示，柯文哲先前到嘉義女中演講影片，一天破百萬瀏覽量，累積了7785則留言，但怎麼從那時候開始，民調一直跌？柯文哲網路節目「KP 國是會議」昨天上架只有2.5萬，也是這幾個月最低。會不會是那神奇的手指頭這幾天忘了按？

吳靜怡分析，柯文哲臉書粉絲追蹤數212萬，到底怎麼轉換率可以這麼差，昨天一篇文只有不到3100個按讚數，創下今年度最低；另外，柯文哲近期頻頻與網紅合拍流量影片，拍到柯文哲一點都不特別了，現在是選網紅還是選總統。

吳靜怡說，她不反對這些「行銷手法」，衝流量、粉絲數誰沒有過，所以去拿盜用的帳號貼論壇攻擊賴清德，真的沒有比較高招，用數位工具攻擊抹黑他人，尤其是盜用他人帳號發文再刷留言製造新聞的，就是垃圾。