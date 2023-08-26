【重磅快評】雲豹小公主賴品妤翻車 女版林智堅接班人？

「雲豹小公主」最近搶盡鋒頭，民進黨立委賴品妤一路從「靠爸」到「假摔」爭議不斷，負面聲量爆衝，彷彿去年新竹市前市長林智堅的翻版。候選人若成標籤箭靶，動輒得咎將是選舉大忌；林智堅「小王子」形象破滅的殷鑑不遠，雲豹小公主要當心成為「女版林智堅」接班人。

根據「網路溫度計」今天最新統計，賴品妤網路聲量竄升冠軍、壓倒群雄，以立委身分勝過總統參選人賴清德、柯文哲、侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、新竹市長高虹安等人的討論度；賴品妤高聲量自然是拜最近「假摔」爭議所賜，問題是負評遠高於正面聲量，衝擊立委選情，還有網路民調呈現，多數網友不看好賴品妤明年能連任。

賴品妤以「學運女戰神」、cosplay的顛覆形象闖進政壇，賴品妤日前公開嗆侯友宜核四「重啟個屁」，沒想到能源議題引火上身，從政之路橫生枝節，類似翻車遭遇其實有前車之鑑。

林智堅原是民進黨重點栽培的政治金童，論文抄襲卻徹底摧毀完美人設。林智堅對於「論文門」的危機處理三部曲：嗤之以鼻、徹底否認、訴求政治抹黑；蔡英文總統當時還號召全黨對抗台大，激怒無數的中間和年輕選民，當台大學倫會認定論文抄襲，形同壓垮林智堅和民進黨的最後一根稻草。

「小英男孩」變成林智堅最大的包袱、甚至被嘲諷的標籤，最後九合一大選「一屍多命」，民進黨付出慘痛代價。曾幾何時，林智堅原是品質保證，最後竟成笑話汙點，當事人自己一定也很嘔。

賴品妤似乎一步步重蹈林智堅覆轍，賴品妤的主要政治資源來自於「立委老爸」，賴勁麟還同時掛名19家能源公司代表人。當國民黨質疑雲豹能源公司靠民進黨綠能政策營收大賺上百億元，賴品妤回應，相關抹黑言論在她2020年參選立委時已被大幅操作過，這次又「冷飯熱炒」，賴勁麟就是領月薪的董事長，歡迎質疑者自行查證。

賴品妤的回應和林智堅去年幾乎如出一轍，先嗤之以鼻、再徹底否認，林智堅對論文抄襲案一開始太等閒視之，以為談笑風生就可轉移焦點，太過輕忽政治人物的態度將影響社會觀瞻；當爭議延燒過頭就揚言提告，導致選戰話題一直纏繞論文抄襲，但真相一一揭露，林智堅就算退選也無法挽回頹勢，反讓全黨跟著陪葬。

賴勁麟日前請辭斷尾，但無法降低外界疑慮，畢竟賴勁麟、賴品妤和新潮流的裙帶關係太啟人疑竇，賴勁麟的政商資源反成罩門，賴品妤還支持父親蒐證提告，等於擴大引戰；即使賴家父女3年前大選時已被檢視過，但賴品妤今年仍要角逐立委連任，於公於私都有責任把握每一次說明清楚的機會，不能老是跳針回應「上次已經說清楚」，能源議題深似海，多數人一頭霧水，只會加深利益糾葛不清的印象。

賴品妤選前被媒體緊盯已是可預料的常態，林智堅論文案出庭時也曾被媒體團團包圍，過程難免肢體碰撞，當時林智堅大喊一句「你架到我的手了」，一度成為話題；如今賴品妤槓上媒體，是否假摔又成導火線。

記者如嗜血鯊魚，哪有點閱率、收視率就往哪裡追，但政治人物老是搞錯對象，媒體只是監督者，不是挑戰者，賴品妤把新聞採訪的一時衝撞無限上綱成騷擾、政治操作，引來媒體提告和無數追兵，只是讓負面聲量再衝高，危機處理的結果卻製造更多危機。林智堅的前例，賴品妤該好好借鏡。