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最新民調曝賴清德一人打趴在野 吳子嘉：郭台銘害慘柯、侯

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報系資料照

美麗島電子報昨天公布最新滾動式民調，在三腳督戰局下，民進黨總統參選人賴清德支持度為41.7％、民眾黨總統參選人柯文哲21.3％、國民黨總統參選人侯友宜17.3％。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，柯文哲、侯友宜相加還贏不了賴清德，「郭台銘害慘了侯、柯」。

另一項民調則顯示，若鴻海創辦人郭台銘也投入選戰，則四腳督局勢下，賴清德支持度39.1％、柯文哲17.7%、侯友宜16.3%、郭台銘12%。

吳子嘉分析，盡管賴清德一路處於領先位置，但之前的民調柯文哲、侯友宜2人的支持度加總起來依然可以勝過賴清德，但最新的民調賴清德一人就打趴侯友宜跟柯文哲兩人，「可能館長陳之漢也有貢獻，不要忘記館長的憂國憂民。」

吳子嘉表示，若現在選戰演變成四腳督，「侯友宜跟柯文哲被郭台銘害慘了」，郭台銘支持度不動如山，一直在10％左右，若接下來郭台銘連署有到100萬分，民調一定上揚、往上衝，會把柯、侯拉下來，若郭民調不是居末，到時候誰才是攪局者還不知道。

2024選舉 2024總統選舉 民調 賴清德 郭台銘 柯文哲 侯友宜

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