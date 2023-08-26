快訊

「好聲音」黑幕風波燒向那英！被爆「賣上億豪宅避風頭」、機場踹人影片又曝光

中颱蘇拉即將開颱風眼 粉專：挑戰強颱巔峰靠近台灣

跌破眼鏡！台北第一凶宅租金開價竟高於行情

486先生稱「朱學恒會不會被鍾沛君色誘？」 王鴻薇：要多噁

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇今發文表示，因國民黨台北市議員鍾沛君抨擊民進黨立委賴品妤是「假摔仔」，親綠側翼「486先生」陳延昶發文說鍾沛君控訴網紅朱學恒性騷擾事件「會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」王鴻薇要請問這些人到底要有多噁心？應下架這些噁心言論，且套一句民進黨性平部曾聲援鍾的留言，沒有任何人有權利這樣對待鍾沛君。

王鴻薇指出，486先生陳延昶發文寫下「好奇的問，他們兩個會不會因誤會而認識，最後結婚？在一起、在一起。會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」底下還有更多她不想再覆述的言論。

「486先生」陳延昶發文說國民黨台北市議員鍾沛君控訴朱學恒性騷擾事件「會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」。圖／取自陳延昶臉書
「486先生」陳延昶發文說國民黨台北市議員鍾沛君控訴朱學恒性騷擾事件「會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」。圖／取自陳延昶臉書

王鴻薇說，這些側翼為了護航真的什麼噁心言論都可以說，用這種直接把別人的悲劇拿來作文章，公然的譏笑受害者扭曲事實的言論，對於性騷受害者都是再一次的傷害，也絕不容社會各界所接受，難道原來女權還要看政黨立場嗎？還是女權只是側翼政治攻防的工具？

王鴻薇表示，鍾沛君的事情，容她套一句民進黨性平部的留言「說出來需要勇氣，沒有人有權利這樣對待妳。」陳延昶以及這些噁心的綠營側翼相關言論應該立刻被下架，沒有任何人有權利這樣對待她「鍾沛君加油！聲援鍾沛君！」

鍾沛君 王鴻薇 側翼

延伸閱讀

台肥遭爆疑內線交易 王鴻薇：高層搬風 逃之夭夭？

朱學恒粉專遭接管？突換頭貼高喊3標語 網見新貼文酸：應是沒錢了

被問要和習近平吃什麼？賴清德這樣回答 鍾沛君看傻：準備不足

造價25.8億元！揭全台最貴棒球場在屏東 王鴻薇：恐債留曾孫

相關新聞

486先生稱「朱學恒會不會被鍾沛君色誘？」 王鴻薇：要多噁

國民黨立委王鴻薇今發文表示，因國民黨台北市議員鍾沛君抨擊民進黨立委賴品妤是「假摔仔」，親綠側翼「486先生」陳延昶發文說...

獨／藍議員被指私拉群組點名校長做事、關說入學 苦主嘆：不做會被罵

中小學8月30日即將開學，本報接獲讀者投訴，國民黨北市議員郭昭巖在Line群組指揮各級校長，更出現「關說入學」交辦事項，...

鐵飯碗之爭／「不到中央不知官小」 地方3困境難留人才 雙北成重災區

中央近年成立農業部、環境部、數位部、文化部等新機關，開出許多員額，吸走不少地方政府公務員，雙北是「重災區」。慘的是，愈來愈多公務員放棄鐵飯碗離職流往民間企業，加上中央搶人雙邊壓力，人才流失快，地方感歎淪為「新兵訓練中心」，對業務推動衝擊大。 今年行政院有5部會組織改造，升格後的農業部傳出擴大員編530人，環境部增加264人，其中氣候變遷署增加98人，觀光署增100人，加一加組織長高增胖近千人。2024年最新核定人數曝光，這波組織改造潮也將帶動機關內升、外補，內部流動結束後，開缺員額會再提出對外徵才。

議員郭昭巖關說入學？這些校長幫平反：她為人不是這樣

本報接獲讀者投訴，北市議員郭昭巖在Line群組指揮各級校長，更出現「關說入學」交辦事項，連她辦活動都得出席。郭昭巖喊冤學...

陸委會開放大陸團客美日兩千人 朱立倫批毫無道理

陸委會日前宣布恢復兩岸團體旅遊，初期規劃陸籍團客來台每天限額2000人次，國台辦則批大陸從未對台灣旅客人數限制。國民黨主...

日本排福島核汙水 賴士葆轟：蔡政府看台灣人命不值錢

日本東京電力公司24日中午起，啟動福島第一核電站的核汙水排放工作，並宣稱核汙水經過處理、稀釋，達安全標準。國民黨立委賴士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦