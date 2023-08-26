486先生稱「朱學恒會不會被鍾沛君色誘？」 王鴻薇：要多噁

國民黨立委王鴻薇今發文表示，因國民黨台北市議員鍾沛君抨擊民進黨立委賴品妤是「假摔仔」，親綠側翼「486先生」陳延昶發文說鍾沛君控訴網紅朱學恒性騷擾事件「會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」王鴻薇要請問這些人到底要有多噁心？應下架這些噁心言論，且套一句民進黨性平部曾聲援鍾的留言，沒有任何人有權利這樣對待鍾沛君。

王鴻薇指出，486先生陳延昶發文寫下「好奇的問，他們兩個會不會因誤會而認識，最後結婚？在一起、在一起。會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」底下還有更多她不想再覆述的言論。

「486先生」陳延昶發文說國民黨台北市議員鍾沛君控訴朱學恒性騷擾事件「會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」。圖／取自陳延昶臉書

王鴻薇說，這些側翼為了護航真的什麼噁心言論都可以說，用這種直接把別人的悲劇拿來作文章，公然的譏笑受害者扭曲事實的言論，對於性騷受害者都是再一次的傷害，也絕不容社會各界所接受，難道原來女權還要看政黨立場嗎？還是女權只是側翼政治攻防的工具？

王鴻薇表示，鍾沛君的事情，容她套一句民進黨性平部的留言「說出來需要勇氣，沒有人有權利這樣對待妳。」陳延昶以及這些噁心的綠營側翼相關言論應該立刻被下架，沒有任何人有權利這樣對待她「鍾沛君加油！聲援鍾沛君！」