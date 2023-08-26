陸委會開放大陸團客美日兩千人 朱立倫批毫無道理
陸委會日前宣布恢復兩岸團體旅遊，初期規劃陸籍團客來台每天限額2000人次，國台辦則批大陸從未對台灣旅客人數限制。國民黨主席朱立倫今也批評，只開放團客是什麼道理，有沒有問過旅行業者心聲，這作法毫無道理。
陸委會日前宣布恢復兩岸團體旅遊，規劃陸籍客來台每天限額2000人，中國國台辦批評遭中國國台辦批評名為恢復，實則不解禁、名為放寬，實則對兩岸交流更嚴苛，是民進黨自己在畫餅。
國民黨主席朱立倫今陪同立委參選人洪佳君跑行程時表示，現在突然好像回到冷戰時期變的交流很困難，為何現在陸客不來，除了政治因素跟疫情。疫情過了全世界都開放，結果陸委會只開放團客，是什麼道理？是政治考量還是疫情？完全不合理。
朱立倫批評，這決定有沒有聽觀旅、觀光業者的心聲？一直限制陸客，觀光業者如何生存，不斷限制殘害民眾生活，作法毫無道理。
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