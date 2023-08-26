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侯柯正副搭檔、郭任立院龍頭 謝衣鳯：符合徵召前期待

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨中央委員林富男投書媒體，建議鴻海創辦人郭台銘出任立法院長候選人，並提出「柯侯配」主張。國民黨立委謝衣鳯今表示，若能讓國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲搭配為正副總統參選人，郭台銘擔任立法院長，輔選所有的立委，相信符合國民黨在徵召前的期待。

謝衣鳯表示，在野合作目前是眾所矚目的焦點，雖然難，但在民主國家，不一定是不可能完成的任務，唯有大家放下小我，成就大我，成就所有民眾共同的心願，合作團結勝選2024，完成政黨輪替，台灣民主進步。

謝衣鳯認為，的確如果能讓侯友宜與柯文哲共同搭配為正副總統參選人，讓郭台銘擔任立法院院長，共同輔選所有的立委，她相信這也符合國民黨在徵召前的期待，也符合所有總統參選人共同同意，在這樣子的平台下完成合作的目標，唯有放下小我共同完成民眾心願，這才是目前在野黨的政治領袖要努力的方向。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 郭台銘 謝衣鳯

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