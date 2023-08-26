鳥嘴潭土方遭疑違法傾倒 監委申請調查

監察委員田秋堇今天表示，據民眾陳情，經濟部水利署中區水資源局辦理鳥嘴潭人工湖工程，不當將工程土方傾倒於烏溪河床，有違法傾倒棄置疑慮，已申請調查。

台灣石虎保育協會日前發現鳥嘴潭人工湖工區有大量土石方傾倒烏溪，破壞動物棲地並縮減河道寬度。中區水資源局則解釋，此河段經常發生災害或邊坡崩滑，凹岸也易受洪水沖刷危及邊坡，為避免採用傳統混凝土塊，改以挖出的岩方（非爛泥）培厚提高禦洪能力，經專家評估及專業技師簽證相關水理演算，河防安全無虞、生態棲地擾動最少。

田秋堇表示，接獲民眾陳情上述事項，為瞭解工程土方詳實處理情形，並維護自然環境生態衡平，已申請自動調查。此案攸關自然生態及環境維護，將深入了解工程施作過程的剩餘土方，是否依核定的計畫內容及相關法令規定處理、有否違反規定傾倒於烏溪河床、有無影響環境生態情事、權責主管機關是否善盡督管理，以及是否應依公共工程生態檢核注意事項等規定辦理生態檢核等等。