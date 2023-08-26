獨／藍議員被指私拉群組點名校長做事、關說入學 苦主嘆：不做會被罵

中小學8月30日即將開學，本報接獲讀者投訴，國民黨北市議員郭昭巖在Line群組指揮各級校長，更出現「關說入學」交辦事項，連她辦活動都得出席，一名苦主大嘆，沒回訊息怕得罪，「被身為該群組成員」的大家都知道「這就是江湖」。郭昭巖喊冤，強調學童案「不是關說，是關心。」

據悉，郭昭巖將中正萬華區的國小、國中、高中校長拉進一個名為「朝陽教育萬華體育會體育推展校長群組」的Line群組，台北市教育局府會聯絡人也在其中，成員一共30多人。

郭昭巖昨天晚間8點多在該群組分享，她擔任台北市萬華區體育會理事長所舉辦舞蹈嘉年華會的電子邀請卡，邀請各位校長蒞臨。1個多小時後，她又傳訊息關切一件就學的選民服務，秀出附有學童個資的選民服務記錄表，「請問聯絡人和該校長，上次有交辦，這件事處理狀況如何？」同時不忘提醒校長回覆稍早的活動邀請。

該群組一路到深夜11點，陸續都有校長回報「收到，謝謝議座」、「收到，感謝議座邀請」、「收到邀請卡，謝謝議座」等，至少逾半數學校積極回應。

郭昭巖昨天晚間9點多，再度傳訊息關切一件就學的選民服務，同時不忘提醒校長回覆稍早的活動邀請。圖／讀者提供

郭昭巖昨天晚間8點多在群組分享活動電子邀請卡，邀請校長蒞臨。圖／讀者提供

投訴人指出，只要選區有任何事情，郭昭巖就直接在群組指揮學校，甚至現在還出現要關說、安置學生入校，更把孩子的個人資料傳到這個群組，並點名該校校長處理，直呼是這群組破天荒出現史上第一次「關說入學」。

另一名同在群組的校長則苦笑，議員在群組發邀請函，儘管已經是深夜，仍有不少校長積極回覆「收到，感謝邀請」，就怕沒回訊息會得罪議員，未來日子就難過了。他也形容，該群組是一個拉一個，有如老鼠會，但校長們各個心知肚明「這就是江湖」。

投訴人直言，他從事教職多年，從來沒有見過這麼大牌的議員，郭昭巖平常罵校長、官員，罵得跟狗一樣。只要她辦活動，所有校長都得現身，連假日活動都要前往，不去就會被點名挨罵，大家被罵得很委屈，心裡苦卻不能頂嘴。

郭昭巖對此回應，Line好友已達上限，新校長無法加她好友，因此決定成立群組，藉此方便與各方聯繫、公布事情。她也因常與學校等單位配合辦活動，會在群組發電子邀請卡，要大家回覆是因場地人數限制，需計算出席人數，強調真的不來也沒關係，「我不曉得我哪裡得罪到校長。」

她說，自己一忙忘了時間，怕忘記就會趕快PO文，「如果打擾到大家，我很抱歉，請大家見諒。」

「是關心，怎麼會是關說呢？」郭昭巖喊冤該案是里長請託，因學童父親罹癌無法工作、經濟困難，無法繼續就讀私校，盼她協助請教育局讓該童轉學他校就讀，加上8月30日快要開學，希望市府趕快幫忙。