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邱毅：「侯友宜受制金溥聰 」若不喝三人咖啡 恐會挺著胸膛倒下

邱毅：侯友宜受制金溥聰 不喝三人咖啡 恐挺著胸膛倒下

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海集團創辦人郭台銘（右），台灣前立委邱毅在臉書貼文分析三人的選情。圖／本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海集團創辦人郭台銘（右），台灣前立委邱毅在臉書貼文分析三人的選情。圖／本報資料照片

前立委邱毅今在臉書貼文指，鴻海創辦人郭台銘宣布參選，進行連署在即，恐是意在增加談判籌碼，爭取與柯侯整合出一組人馬。其中，民眾黨總統參選人柯文哲應該會參加，國民黨總統參選人侯友宜受制於竟辦執行長金溥聰，恐怕還會推三阻四。但一旦兩人達成合作，第三人必定被邊緣化，到時侯友宜真會像金小刀預言「挺著胸膛倒下去」。

邱毅認為，柯P的情況比較簡單，應該會參加。但侯友宜受制於金小刀，恐怕還會推三阻四。然而，機會是不等人的，在三人賽局裡，一旦兩人達成合作，第三人必定被邊緣化，到時真會像金小刀預言「挺著胸膛倒下去」。這點智慧，朱立倫還是有的，也正是朱金矛盾，逐漸浮上枱面的爭執焦點。

邱毅表示，最近幾家機構陸續公佈新的民調數字，展現了台灣大選形勢的殘酷現實。侯友宜前一陣子民調似有超車柯文哲，躍居老二的態勢，不過很快的又被打回原形，掉到20%以下，退回老三地位。

邱毅說，雖然國民黨中央仍粉飾太平，但地方政治領袖的退黨潮已很明顯，參選區域立委的小雞個個人心惶惶、焦慮難安。這些現象顯示侯友宜的不合格本質，並非單純靠戰術可以回天。就如同一件不良品，靠包裝、靠宣傳，是無法扭轉市場劣勢的。

邱毅也說，柯文𠵍的民調也明顯下滑，與賴清德的差距卻拉大，因為賴清德過境美國回台後，年輕人的支持率大增，使其民調一舉突破天花板，並使柯文哲的基本盤鬆動。柯P必須改變戰略戰術了，過去柯P最敢駡民進黨，駡新潮流，駡蔡英文，駡賴清德。但駡久了，也就麻木了，邊際效益遞減了。

邱毅認為，柯P要儘快從「抽象的駡」改變為「具體的打」，也就是不僅止泛泛的駡，而是組建團隊，針對民進黨貪汙腐敗的弊端，快狠準的猛打，才可能止跌回升。

郭台銘最近動作很大，講話也越來越辛辣，大手筆買下媒體廣告，佈署各地的後援會和廣告看板，地方派系也由消極支持，改變成積極造勢，大型造勢人潮少則數千，多則上萬。雖然國民黨名嘴仍在竭力貶抑指郭已「消風」，但無法掩蓋存在的事實。而且這些地方派系掌握的選票，具組織化卻很隱性，無法正確反應在民調數字上。

邱毅說，郭台銘宣布參選，進行連署在即，但他是一路獨立參選到底，還是意在增加談判籌碼，爭取與柯侯的協調，整合出一組人馬。他的判斷傾向於後者，所以郭台銘邀請的「和解大咖啡」，柯侯應該參與。

邱毅認為，柯文哲的情況比較簡單，應該會參加。但侯友宜受制於金小刀，恐怕還會推三阻四。然而，機會是不等人的，在三人賽局裡，一旦兩人達成合作，第三人必定被邊緣化，到時真會像金小刀預言「挺著胸膛倒下去」。這點智慧，朱立倫還是有的，也正是朱金矛盾，逐漸浮上枱面的爭執焦點。

邱毅 侯友宜 民調

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