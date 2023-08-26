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黃國昌違建想租國有地遭拒自拆 其他違建戶怨被害牽連

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
黃國昌違建想租國有地遭拒自拆，其他違建戶怨被害牽連。圖／讀者提供
黃國昌違建想租國有地遭拒自拆，其他違建戶怨被害牽連。圖／讀者提供

時代力量前立委黃國昌新北市汐止透天厝住家，國有財產署認定侵占國有地超過79平方公尺，建築物屬於既存違建，最遲9月7日前要拆除違建，據附近民眾指出，23日起工人已自行拆除鐵皮、鐵架等。旁邊8名占用人也同樣收到地政局通知，必須恢復為合法使用。一名也被列為違建的住戶說，「他們也只能跟著拆了，都是黃國昌害的」。

黃國昌被爆住家侵占國有地蓋違建，其家族及其他住戶曾送件要租地走合法途徑承租，但國產署說明，黃的住家確實位於汐止康皓坑溪的取水口一定距離，依法要受到保護，不可有汙染水源的行為，經相關目的事業主管機關認定，有保護需要、安全之虞，不予出租，申請案件都已經註銷。

市議員張錦豪曾爆黃國昌汐止住處蓋在國有山坡地保育區且頂樓加蓋等，這不是普通違建，其中第1層樓違建面積最大也最誇張，有早期與晚期的鋼筋水泥違建與鐵皮，侵占國有地，整體面積為合法面積約3倍大，經比對鐵皮還有近幾年新增的部分，並私設圍籬。

對於違建的問題，黃國昌對外曾公開說，依法該怎麼處理，就怎麼處理，他會積極面對，不會迴避。

溪旁違建戶共9戶，除了黃國昌自行開始拆除違建部分外，其他8戶尚未見到拆除，但其中有一戶表示，「他們也只能跟著拆了，都是黃國昌害的」。

新北市地政局表示，地政局收到國產署於7月17日的來函後，經請國產署補正資料，並確認占用人身分及戶籍資料，於8月4日發文給黃國昌及另外8名占用人，請其於文到30天內恢復為合法使用，逾期未恢復將依區域計畫法及裁罰基準裁罰6萬元；至於違建部分，市府已確認屬既存違建。

地政局說，依收件日期算，黃國昌等共9戶違建，最遲要在9月7日前拆除違建。

黃國昌違建想租國有地遭拒自拆，其他違建戶怨被害牽連。圖／讀者提供
黃國昌違建想租國有地遭拒自拆，其他違建戶怨被害牽連。圖／讀者提供
國產署說明，住家位於汐止康皓坑溪的取水口一定距離，依法要受到保護，不可有汙染水源的行為，經相關目的事業主管機關認定，有保護需要、安全之虞，不予出租，申請案件都已經註銷。記者游明煌／翻攝
國產署說明，住家位於汐止康皓坑溪的取水口一定距離，依法要受到保護，不可有汙染水源的行為，經相關目的事業主管機關認定，有保護需要、安全之虞，不予出租，申請案件都已經註銷。記者游明煌／翻攝

違建 黃國昌 時代力量 侵占

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