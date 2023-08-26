摔倒事件中天告賴品妤 律師：記者強跟追跌倒可告這條

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
摔倒事件中天告賴品妤，律師：記者強行跟追跌倒告這條。圖／賴品妤提供
摔倒事件中天告賴品妤，律師：記者強行跟追跌倒告這條。圖／賴品妤提供

民進黨立委賴品妤摔倒事件，中天電視台昨表示將對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。賴品妤前晚說明事發經過的貼文，僅僅1天就有高達1.3萬則留言。很多網友留言詢問「遭到記者強行跟追導致跌倒，有法可管嗎？」曾經執業多年的律師議員鄭文婷說，不構成跟蹤騷擾防治法，但可提告違反社會秩序維護法，處3000元以下罰鍰。

賴品妤的臉書有20萬追蹤者，前晚她貼出的「我無路可走，也因此摔倒」聲明，指因「現場遭到中天記者狂追，我因而摔倒在地」。到昨晚為止，高達1.3萬則留言，很多政治人物與網友正反論戰，支持加油的與批判她的聲音不相上下。

賴品妤摔倒事件，中天電視台昨天表示將對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。民進黨發言人張志豪回應，中天是紅的，抹不黑，也沒有抹黑。

很多民眾在賴品妤臉書留言，賴品妤不能告記者嗎？基隆市議員鄭文婷擔任律師多年，她說，昨天也接到許多民眾詢問，這樣的事件，記者是否違反跟蹤騷擾防治法相關規定？

她說，這樣的行爲可能無法構成跟騷法的相關罰則，因跟騷法所規定的必須符合「性」或「性別」有關之事項才得以構成違法。

那就無其他法律可管了嗎？鄭文婷表示，以她的法律專業，認為社會秩序維護法可管記者這樣的行為，社維法第89條第二款規定：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者。」得以處3000元以下罰鍰或申誡。

中天新聞抗議「民進黨立委賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑中天記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害中天記者及中天新聞名譽的言論，公然散布誣指中天記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯，及假記者真新聞製造業等等不實指控。」

賴品妤 民進黨 鄭文婷

延伸閱讀

賴品妤摔倒事件中天提告嗆抹黑 民進黨：中天是紅的抹不黑

批賴品妤跌倒風波…朱立倫：採訪當騷擾 台灣不是民主倒退嗎？

賴品妤被追訪跌倒 「雞排妹」鄭家純聲援：勿忘陳幸妤當年被騷擾

中天提告賴品妤！怒斥她「不要把台灣人民當白痴」

相關新聞

黃國昌汐止透天厝被認定侵占國有地 附近居民證實：已開始拆除

前立委黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地，最遲需於9月7日前拆除違建；附近居民今天晚間證實，這2...

黃國昌涉占國有地自拆違建？環保局：離取水口一定距離不可有住家

三立新聞報導，時代力量前立委黃國昌住家違建涉及占用國有地，近日已自行在拆除。新北市環保局表示，依照「飲用水管理條例」第5...

賴品妤摔倒事件中天提告嗆抹黑 民進黨：中天是紅的抹不黑

民進黨立委賴品妤摔倒事件，中天電視台對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。民進黨發言人張志豪表示，中天是紅的，抹不黑，也沒...

摔倒事件中天告賴品妤 律師：記者強跟追跌倒可告這條

民進黨立委賴品妤摔倒事件，中天電視台昨表示將對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。賴品妤前晚說明事發經過的貼文，僅僅1天就...

黃國昌占國有地大違建2天前開拆 其他8戶面臨同樣下場

時代力量前立委黃國昌新北市汐止透天厝住家，國有財產署認定侵占國有地，最遲9月7日前要拆除違建，據附近民眾指出，2天前已有...

陳學聖何志勇談選情 指侯友宜2024坐二能望一

國民黨前立委陳學聖與清大兼任助理教授何志勇今日對談，分析2024選情。針對苗栗縣前縣長徐耀昌退黨，陳學聖分析，如果徐初選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦