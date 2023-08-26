摔倒事件中天告賴品妤 律師：記者強跟追跌倒可告這條

民進黨立委賴品妤摔倒事件，中天電視台昨表示將對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。賴品妤前晚說明事發經過的貼文，僅僅1天就有高達1.3萬則留言。很多網友留言詢問「遭到記者強行跟追導致跌倒，有法可管嗎？」曾經執業多年的律師議員鄭文婷說，不構成跟蹤騷擾防治法，但可提告違反社會秩序維護法，處3000元以下罰鍰。

賴品妤的臉書有20萬追蹤者，前晚她貼出的「我無路可走，也因此摔倒」聲明，指因「現場遭到中天記者狂追，我因而摔倒在地」。到昨晚為止，高達1.3萬則留言，很多政治人物與網友正反論戰，支持加油的與批判她的聲音不相上下。

賴品妤摔倒事件，中天電視台昨天表示將對賴品妤、民進黨提出刑事及民事訴訟。民進黨發言人張志豪回應，中天是紅的，抹不黑，也沒有抹黑。

很多民眾在賴品妤臉書留言，賴品妤不能告記者嗎？基隆市議員鄭文婷擔任律師多年，她說，昨天也接到許多民眾詢問，這樣的事件，記者是否違反跟蹤騷擾防治法相關規定？

她說，這樣的行爲可能無法構成跟騷法的相關罰則，因跟騷法所規定的必須符合「性」或「性別」有關之事項才得以構成違法。

那就無其他法律可管了嗎？鄭文婷表示，以她的法律專業，認為社會秩序維護法可管記者這樣的行為，社維法第89條第二款規定：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者。」得以處3000元以下罰鍰或申誡。

中天新聞抗議「民進黨立委賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑中天記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害中天記者及中天新聞名譽的言論，公然散布誣指中天記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯，及假記者真新聞製造業等等不實指控。」