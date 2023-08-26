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科偵法拚本會期送立院 司法精神病院「規畫中」

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜王聖藜／台北報導
法務部長蔡清祥出席「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影
法務部長蔡清祥出席「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影

蔡英文總統二○一七年舉辦司法改革國是會議，當時決議增修妨害司法公正罪、揭弊者保護法、棄保潛逃罪等，但事隔六年，相關草案仍躺在行政院，未見進一步動作。擱置多年的「科技偵查保障法」也備受關注，法務部蔡清祥昨在司改成效記者會表示，現代科技偵查須顧及保障人權，得審慎思量各方意見，草案已送行政院審議，盼盡速完成立法。

詐騙案件猖獗，犯罪手法日新月異，檢警八年前使用Ｍ化車破獲詐騙機房，將四名詐騙集團成員送辦，但礙於科技偵查欠缺法源依據，四人獲無罪確定，讓偵查心血化為烏有；學者也曾形容科技偵查立法腳步緩慢，宛如騎YouBike追高鐵。

法務部二○二○年首度擬定科技偵查法草案，被質疑有侵害人權疑慮而撤案；今年才再度擬定「科技偵查保障法」草案。政務委員羅秉成期待本會期能提交立法院，不過距離真正完成立法仍遙遙無期。

此外，二○一九年鐵路警察李承翰遭鄭姓男子持刀殺害，鄭因思覺失調一審獲判無罪；同一時期桃園也發生精障兒卅七刀砍殺母親案、二○二一年屏東發生楊姓男子挖超商女店員雙眼案等。法務部、衛福部認為建置司法精神專責病院有其必要，著手籌辦。

不過，籌建司法精神病院有鄰避效應，也與社會安全網高度相關。

蔡清祥昨指，專責司法精神病院仍在規畫。目前主要是依據風險程度高低規畫如何執行。

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