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黃國昌占國有地大違建2天前開拆 其他8戶面臨同樣下場

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
黃國昌占國有地大違建2天前開拆，其他8戶面臨同樣下場。圖／讀者提供
黃國昌占國有地大違建2天前開拆，其他8戶面臨同樣下場。圖／讀者提供

時代力量前立委黃國昌新北市汐止透天厝住家，國有財產署認定侵占國有地，最遲9月7日前要拆除違建，據附近民眾指出，2天前已有工人拆除鐵皮、鐵架等作業。旁邊8名占用人也同樣收到地政局通知，必須恢復為合法使用。附近居民說，「其他8戶也要拆了，都是被黃國昌牽連」。

據住在黃國昌家溪對面的民眾表示，2天前看到黃國昌家後方有多名工人出現，開始拆除鐵皮、鐵架等，看起來似乎要把違建及占用國有地部分拆光，今天也有繼續拆，動作很快。

新北市地政局表示，地政局收到國產署於7月17日的來函後，經請國產署補正資料，並確認占用人身分及戶籍資料，已於8月4日發文給黃國昌及另外8名占用人，請其於文到30天內恢復為合法使用，逾期未恢復將依區域計畫法及裁罰基準裁罰6萬元；至於違建部分，市府已確認屬既存違建。

地政局今晚說，依收件日期算，黃國昌最遲要在9月7日前拆除違建。

財政部國產署指出，如果超過9月30日的騰空返還期限仍未拆除，會開始進行拆屋還地法律相關程序。

「飲用水管理條例」第5條規定指出，在飲用水水源水質保護區，或飲用水取水口一定距離內之地區，不得有汙染水源、水質行為。

環保局表示，依照規定，黃國昌的住家確實位於汐止康皓坑溪的取水口一定距離，依法要受到保護，不可有汙染水源的行為，有保護需要也不予出租。但過去並未接獲檢舉陳情，也沒有被要求到該處稽查，無法證實黃的住家有汙染行為，黃的住家是否要拆除，由主管機關國產署認定。

黃國昌 違建

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