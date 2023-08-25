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陳學聖何志勇談選情 指侯友宜2024坐二能望一

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖與清大兼任助理教授何志勇今日對談，分析2024選情。針對苗栗縣前縣長徐耀昌退黨，陳學聖分析，如果徐初選有過關，大概不會說這些話。何志勇則分析民調走勢，認為只要侯友宜坐穩第二，就有很高的機會能夠整合在野，贏得選舉。圖／何志勇提供
國民黨前立委陳學聖與清大兼任助理教授何志勇今日對談，分析2024選情。針對苗栗縣前縣長徐耀昌退黨，陳學聖分析，如果徐初選有過關，大概不會說這些話。何志勇則分析民調走勢，認為只要侯友宜坐穩第二，就有很高的機會能夠整合在野，贏得選舉。圖／何志勇提供

國民黨前立委陳學聖與清大兼任助理教授何志勇今日對談，分析2024選情。針對苗栗縣前縣長徐耀昌退黨，陳學聖分析，如果徐初選有過關，大概不會說這些話，何志勇則分析民調走勢，認為只要侯友宜坐穩第二，就有很高的機會能夠整合在野，贏得選舉。

陳學聖說在徐耀昌之前的苗栗縣長劉政鴻是「開疆闢土」型的，但土地開發的回收期較晚，所以徐剛上任縣長時，的確面臨財政困境。國民黨的個性就是遵守財政紀律，按照「財政收支劃分法」來做，如果今天把赤字補了，其他縣市怎麼辦？時任行政院長毛治國「有救急，沒有救窮」。後來蔡英文總統上任，為了選票就有把苗栗的一個大洞補起來。

陳學聖舉例，像是前桃園縣長吳志揚，也是「財政紀律」型的，所以落選後留了很多錢給鄭文燦。陳學聖說這是政治人物的選擇，國民黨不太懂得討好，守住了財政紀律，但在選舉會吃很多悶虧。

針對徐耀昌對侯友宜的批評，陳學聖認為今年五月徐耀昌有參選立委初選，結果輸了，「如果徐耀昌贏了，可能這些話就不會說，畢竟說對侯友宜有多少不滿，當時都有了，也不是現在才開始」。徐耀昌的批評對選舉的傷害有限，但會勾起許多高雄市前市長韓國瑜支持者的痛，這是侯友宜要化解的。

陳學聖說，他與侯友宜屬於相同世代，侯官校畢業後擔任台北市警局的除暴組小隊長，當時他擔任記者，侯碰到他就會提到「那時候我是小警官，你做小記者」。當年陳學聖對侯友宜的印象就是「衝、衝、衝」，因為除暴組沒有轄區之分，侯友宜剛出道不懂，還衝到一個議員的「場」，然後就被「請」到議會，可想而知之後私下被議員洗臉。

何志勇問，為什麼印象中很多大案子，都派侯友宜去辦？陳學聖回憶，侯友宜的確能夠讓長官放心。1997年縣市長選舉，時任台北市長陳水扁全國在輔選，他在議會就跟陳水扁提醒，「現在陳進興在流竄，你不要亂跑」，當時侯友宜是台北市刑大大隊長，也跟陳水扁建議留在台北。結果陳水扁鐵齒，搭飛機要到高雄輔選，還沒降落，陳進興在台北被發現行蹤，只好坐下一班飛機再飛回台北。幸好那時候侯友宜在台北沒有耽誤，讓陳水扁少出一次包。

何志勇提到，很多人好奇，為什麼2010年蔡英文總統要拉侯友宜過去，侯友宜始終不為所動？陳學聖解釋，在侯友宜那個年代的警察教育，的確就是忠黨愛國，侯友宜的生活圈、價值觀，國民黨就是一切，很難去背叛。何況侯友宜的老婆還是上海人，跳到民進黨，思考作風、為人處事都不一樣，侯不可能融入民進黨。

陳學聖分析台灣民意基金會的民調，賴清德突然上升7%，侯友宜掉7%，欠缺可信度。其他的民調藍白加起來，還是大於綠，但是差距有變小，侯跟柯糾纏在麻花的情況，基本上兩人是平分秋色。但陳學聖也示警，趨勢是藍營節目收視率在往下掉，這跟2022年不一樣，可能藍營支持者看到在野的情勢很灰心，就不想看了。

何志勇說，其實大家不必灰心，台灣的民意變動很快。賴清德的民調上升，應該是與日前出訪過境美國接受彭博社專訪表態「沒有台獨路徑」有關，很明顯他是說給美國人以及對他過去主張「台獨」立場較不熟悉的台灣年輕選民聽，雖有短期效果，但他如果未來依舊缺乏具體改善兩岸關係的政策，選民的一時支持就會消退。競選公職的核心訴求就是政見，相信只要侯友宜持續推出政見，做出市場區隔，侯的民調會繼續穩定爬升。

國民黨總統參選人侯友宜（左）今天出席國大代表挺侯餐會，並逐一向與會者握手致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）今天出席國大代表挺侯餐會，並逐一向與會者握手致意。記者潘俊宏／攝影

侯友宜 陳學聖 徐耀昌

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