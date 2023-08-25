侯友宜談美中競爭：台灣要走自己的路 不能失去平衡

國民黨總統參選人侯友宜今接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，談到9月中將啟程訪美，喊話他有信心處理好兩岸關係，讓美方了解他當選總統，可以讓美國跟中華民國友誼不變，面對美中競爭，台灣要走自己的路，不能失去平衡。

侯友宜首先談到9月訪美，表示美國長期是堅定盟友，這次到美國最主要跟美國友人、政界、僑胞、智庫等，面對面誠懇溝通，希望美方了解未來他當選總統，可以讓美國跟中華民國友誼不變，深化美台關係，一定會促進兩岸和平穩定、台海安定，協助美國在印太區域穩定，盡力讓美國清楚態度。他當選總統，台灣一定更安全，全世界更安心。

侯友宜也說，面對美中競爭，台灣要有信心走出自己的路，要有信心面對大陸，民進黨這幾年讓兩岸關係停滯不前，造成大家關注兩岸會不會引爆戰爭，中華民國所有人民要有信心團結，面對未來會凝聚所有共識，他有信心處理好。

侯友宜認為，面對新局勢，在新局勢的調整要思考，因為兩岸問題升高，相對的軍購、軍備預算就會提升，如果兩岸處理好，堅持民主自由制度不被破壞，又能夠在軍購案調整預算，該增加的就增加，該減少就減少。民進黨造成這樣的局勢，為了防禦自己就要提高預算。不論是阻戰於境外，或不要讓對方有機會登陸台灣，這樣才能考慮要不要買武器這都可以討論。他強調，台海安定，兩岸穩定，相信國防預算不需編那麼多。

至於面對中美競爭，台灣處在其中的角色，侯友宜表示，美中從經濟貿易不斷競爭，希望大家採單邊主義，台灣還是要走自己的路，跟對岸沒有溝通，跟美國溝通無礙，不能失去平衡。跟美國作為長期堅定盟友沒問題，跟對岸要交流互信，沒互信就會有摩擦，兩邊都平等就好了。