侯友宜左批賴清德閃台獨騙選票 右打兩岸交流牌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今日接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，他批評民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票，他也強調兩岸不需劍拔弩張，兩岸互不承認主權，互不否認治權，兩岸有這樣的方式，大家可以重啟交流。圖／侯友宜競辦提供
國民黨總統參選人侯友宜今日接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，他批評民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票，他也強調兩岸不需劍拔弩張，兩岸互不承認主權，互不否認治權，兩岸有這樣的方式，大家可以重啟交流。圖／侯友宜競辦提供

國民黨總統參選人侯友宜今日接受中天新聞「盧秀芳辣晚報」專訪，他批評民進黨總統參選人賴清德宣稱沒有台獨路徑，是閃問題騙選票，他也強調兩岸不需劍拔弩張，兩岸互不承認主權，互不否認治權，兩岸有這樣的方式，大家可以重啟交流。

侯友宜說，賴清德過境美國，中國大陸有軍演，大家會做很多聯想。兩岸如果在軍事上發生大陸軍機越過台海中線、軍艦繞台，再加上這些軍演，台灣人民感受不好，阻礙兩岸發展。兩岸不需劍拔弩張，用對話代替對抗，用交流代替交惡，用善意取代惡意，彼此要用這樣的方式重啟信任，努力把台灣守好，台海穩定，在對等尊嚴底下要談，不能不溝通。

侯友宜稱，賴清德在這段時間裡讓大陸對台灣不放心，賴講他是台獨的務實工作者，這段時間又沒有講，都講中華民國是主權獨立的國家。他想問賴清德能夠表示不支持台獨，反對台獨嗎？兩岸關係要按照法令來做，才能維持以前的現狀，而不是現在的現狀。民進黨的論述會讓兩岸之間（產生）僵局，他們是以一邊一國的方式進行。大陸有很多想法，如何降低衝突跟想法，讓兩岸重啟互信對話很重要。

侯友宜指出，在中華民國憲法、兩岸人民關係條例之下，這是國民黨、民進黨不同的地方。馬政府時代可以做好陸客來台，有信心讓他們來了後還是平等對待，可以了解台灣是繁榮進步與人為善的國家，拒於門外讓更多人不了解台灣並不好，開放兩邊互相了解。

侯友宜也批評賴清德說沒有台獨路徑是「騙選票」，以前講而現在不敢講，不然講明不支持台獨或贊成台獨，兩條路線講清楚，賴等於在閃問題騙選票。

侯友宜更強調，他出來選舉就是為了兩岸和平、守護中華民國，民進黨執政不但政治無能，貪汙腐敗太多，當總統才可建構兩岸和平，為人民解決問題，把清廉政府找回來，贏了自然就下架民進黨，黨派永遠最小。

侯友宜談到九二共識，他說一切以法為根基，任何共識都希望在憲法底下讓兩岸穩定。台灣人最大共識就是中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，九二共識也是在這底下的最大共識。九二共識被民進黨講成一國兩制，根本不是這麼一回事，大家把九二共識汙名化，他堅持憲法底下的九二共識。

侯友宜也說，台灣實施自由民主這麼多年，民意八成以上反對一國兩制，要當總統的一定要跟民眾站在一塊，他也是在自由民主國家被培養的中華民國捍衛者，當然要捍衛中華民國民主自由，按照憲法，國家就叫中華民國。

民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報資料照片
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報資料照片

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