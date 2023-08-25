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賴品妤被追訪跌倒 「雞排妹」鄭家純聲援：勿忘陳幸妤當年被騷擾

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
雞排妹鄭家純。圖／聯合報系資料照片
雞排妹鄭家純。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委賴品妤昨天被追訪時，不慎摔倒，不少綠營人士到她臉書下留言聲援，雞排妹鄭家純也在賴品妤臉書貼文下留言，呼籲外界「勿忘陳幸妤」。

雞排妹留言，記者窮追猛打，只是為了捕捉到受訪者不爽的瞬間，再用後製剪接營造那是暴怒。誤導中天的觀眾看完片段後，認為：「她很激動，一定是心虛有鬼。」該片段會再被政論節目利用一輪，名嘴說出各種臆測來帶頭霸凌。「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的！」

陳幸妤當年因父親陳水扁總統洗錢案，長時間被媒體跟監，她不滿因此影響生活和小孩校園活動，常忍不住在鏡頭前失控，怒吼「你們夠了沒？」、「民進黨誰沒拿我爸的錢」等，她的憤怒引來高收視，更引發越來越多媒體追訪。

前立委黃國昌當年推動反媒體壟斷時，也因媒體追訪，跟拍到門口，要趁他出來時堵訪，遭黃國昌怒斥「你們是不是有問題啊」，還直言「我不會接受ＸＸ媒體的獨訪」。

民進黨立委莊瑞雄今天為了聲援賴品妤，自曝去年陳時中選台北市長時，媒體追訪陳時中，一下從左來、一下從右來，他勸告「好了啦，謝謝，不要這樣，你每次都這樣」，結果該媒體的標題卻下「莊瑞雄架拐子狠推記者」，呼籲媒體與受訪者互相尊重。

民進黨立委賴品妤昨天被追訪時，不慎摔倒，不少綠營人士到她臉書下留言聲援，雞排妹鄭家純也在賴品妤臉書貼文下留言，呼籲外界「勿忘陳幸妤」。 圖/擷取自賴品妤臉書
民進黨立委賴品妤昨天被追訪時，不慎摔倒，不少綠營人士到她臉書下留言聲援，雞排妹鄭家純也在賴品妤臉書貼文下留言，呼籲外界「勿忘陳幸妤」。 圖/擷取自賴品妤臉書

賴品妤 民進黨 雞排妹 鄭家純 陳幸妤

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