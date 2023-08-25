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環境部擬花近60億元 執行四年海岸清潔維護計畫

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會委員會議審議通過環境部提出的「向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)」，全案將陳報行政院核定。示意圖／ingimage
國發會委員會議審議通過環境部提出的「向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)」，全案將陳報行政院核定。示意圖／ingimage

國發會委員會議審議通過環境部（前環保署）提出的「向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)」，全案將陳報行政院核定。該計畫就友善海洋提出以「清理」、「減量」、「去化」、「透明」、「教育」五個面向推動，建立制度並且落實執行，從山到河到港到海，花費59億6854萬5000元，達到全國1990公里海岸每吋土地都乾淨目標。

國發會表示，台灣四面環海，海岸因人為活動、地形及潮汐影響，易堆積漂流木及廢棄垃圾，自109年起行政院整合9個部會與15個機關共同執行「向海致敬—海岸清潔維護計畫（109至112年）」，讓全國1990公里海岸都有中央部會統籌管理，並藉由19個臨海地方政府成立府層級整合協調平台，同時推動「源頭減量」，包括漁業廢棄物源頭管理、河川廢棄物攔除及濱海垃圾掩埋場監控，在中央與地方合作定期清理頻率下，各部會源頭減量成果頗佳。

國發會表示，截至今年6月底已建立作業漁船刺網實名制達100%、更換替代浮具16.7萬顆、回收廢漁網保麗龍632噸、清除上游危倒木577噸、進行河川上游攔除垃圾3.4萬噸、設置22處養殖廢棄物暫置區等措施全面控管海岸垃圾以維護海岸清潔，依環保署執行海岸廢棄物現存量調查結果，去年較108年減少近六成，海岸清潔維護已見成效。

國發會表示，為持續執行向海致敬政策，環境部提報「向海致敬-海岸清潔維護計畫（113至116年） 」，計畫總經費為59億6854萬5000元，延續五大面向工作重點包括：

一、「清理」：各部會明確權責分工，建立定時清、立即清、緊急清機制；二、「減量」：源頭管理漂流木、漁業廢棄物，攔除河川廢棄物，減少廢棄物流入海洋。三、「去化」：強化回收再利用管道，尤其針對漁網漁具，設置暫存場地，加強回收及去化處理；四、「透明」：建立海岸環境清理資訊平台，民眾可通報海岸髒亂點，鼓勵企業及民間團體認養海岸，擴大參與；五、「教育」：社會教育及學校教育雙管齊下，教導並鼓勵大眾及學生親近海洋、淨化海洋。

行政院 環境部 廢棄物 漂流木

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