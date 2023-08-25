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核汙水排入海！國民黨醫委會：面對日本政客的自私 台灣應做最壞打算

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。記者劉學聖／攝影
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。記者劉學聖／攝影

日本東京電力公司24日於日本時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，引發許多鄰近國家和人民擔憂。國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，面對日本政客的自私，台灣政府應做最壞打算。

國民黨醫療委員會發布新聞稿全文如下：

福島第一核電廠在2011年3月，遭大地震引發的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，引水冷卻核燃料棒，又製造出大量核汙染廢水，東京電力公司將核廢水中大多數輻射物質淨化處理掉，但仍然含有低於安全標準的放射物質氚，因此決定排放入海，引起漁民與周邊國家高度關切。

周邊國家對於日本政府強行啓動福島核汙染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，均認其極其自私和不負責任，尤其，把處理過的含氚核汙水排入海中，相當於530座奧運標準泳池，如此持續排放30年，不僅福島當地漁民大力反對，台灣靠捕魚維生的漁民也憂心忡忡，多數民眾認為，接下來海鮮食品恐怕會受到核廢料汙染。

而即便日本政客口口聲聲安撫說稀釋後的汙水安全無虞，但就連日本民眾都普遍質疑，日政府從沒有對長達30年的汙染物，做過可能影響海洋的科學研究，如何僅憑一句話，就讓大自然與無數的海洋生物蒙受「人類對自然生態的最大惡意」，何況氚是一種氫放射性同位素，可用來製造核子武器。

據媒體報導，我國中央氣象局透過「歷史擴散分析」，以電腦模擬含氚核廢水在周遭海域的擴散情形，發現核廢水主要會隨黑潮延伸流、北太平洋流往東太平洋和美國西岸傳輸，過程中會有少部份往南傳送，再隨著北赤道洋流、黑潮影響台灣周遭海域，預計在福島核廢水排放後一到兩年到達台灣附近海域，並在四年後達到氚濃度最大值。

對此，本會基於對民眾健康與生態保育的立場，提出警示，無論日本政府再如何美化核汙水，但從科學的角度觀察，經過長時間的排放積累，海洋生物為持續吸收輻射，整個海洋的生物鏈必然會受到破壞，即便不直接食用海洋產出的食物，透過食物鏈的層層傳遞，人類終究逃不過這「無窮惡意的循環」，此可由日本漁民不斷抗議，並認為一旦海洋生態受到破壞，就不可能再行補救的怒吼，足見這禍延人類世代子孫的無良行徑，會造成多大的生態浩劫。

更令我們擔憂之處，目前留給台灣政府應變的時間，已經不多了，媒體報導，中央研究院環境變遷研究中心研究員吳朝榮則從實際觀測發現，汙染物在海洋移動速度會比預期更快，福島核廢水可能在一年內就會抵達台灣。本會呼籲中央政府，面對日本政客的惡意，我們應該用實際的行動表達抗議，並以最嚴格的標準，去檢視日本銷台產品，日本向來對台貿易順差，台灣政府不需要看日本臉色，更不該低聲下氣，應該以捍衛民眾健康，為最優先考量！

日本 福島 核廢水 國民黨

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