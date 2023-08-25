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時力再揭民眾黨雲林黨部染黑 三問柯文哲是否主動調查

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量黨團下午舉辦「民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的距離」記者會，新竹市議員暨發言人廖子齊（左）和發言人余佳蒨（右）出席，揭露民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的關係。記者曾吉松／攝影
時代力量黨團下午舉辦「民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的距離」記者會，新竹市議員暨發言人廖子齊（左）和發言人余佳蒨（右）出席，揭露民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的關係。記者曾吉松／攝影

時代力量立委邱顯智日前揭露，民眾黨地方黨部染黑，時代力量今天再度質疑，另1人涉嫌違反律師法、強盜、暴力討債，並稱民眾黨雲林黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室，是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債，三問民眾黨主席柯文哲，是否主動調查，向社會大眾說明清楚。

邱顯智日前在臉書揭露，民眾黨雲林黨部與黑道掛鉤，從民眾籍雲林縣議員陳乙辰、雲林縣黨部北港區主任李順晟到雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉，民眾黨雲林縣黨部從上到下多位黨公職，涉嫌暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法。王新堯回應，他有良民證，他沒有前科。民眾黨發言人陳智菡則回應，不諱言黨部這些人有前科，但這些是過去式，法律並沒有規定更生人不能參加政黨或公益組織，必須給更生人機會。

時代力量發言人余佳蒨質疑，這些人真的改過自新了嗎？根據時代力量調查，實際情況完全相反，民眾黨雲林黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室，仍然是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債。

時力新竹市議員廖子齊指出，有一位楊姓男子經常在「虎尾三樓辦公室」打卡、標記王新堯，不只在王新堯選舉期間積極助選，也經常宣傳唯權法律事務所，民事刑事法律諮詢委託、民事糾紛調解、債務糾紛調解、債務協商委託等各項業務，也曾貼出王新堯的照片說「老闆召見」。而這位楊姓男子，經過查證比對，就是曾經犯下多起重利罪、暴力討債案件的楊先生。

廖子齊說明，根據判決書內容，這位楊先生，在2020年曾押人入屋，持藤條毆打被害人，導致被害人出現顏面挫傷瘀青、上臂與腕部與大腿挫傷、右側膝部挫傷等傷害，強逼其簽下36萬元的借據。又依據另案判決書，楊先生在2016年暴力討債的被害人，在向檢方報案後，楊先生直接打電話恐嚇被害人，「不要讓我遇到，手腳一定讓你斷掉」、「要是我沒有被抓走，你一定是穩死的，我一定讓你消失在雲林縣」，行徑囂張。

時代力量向柯文哲提出三問，第一，請問柯文哲，「政黨染黑零容忍」是否適用於民眾黨？是否適用於民眾黨雲林縣黨部？第二，民眾黨還有沒有地方黨部，有類似雲林黨部染黑的狀況？要不要主動調查，向社會大眾說清楚？第三，是否清查嘉義選哲之友會幹部染黑的情形、撤換曾犯下妨害自由的總會長王冠鈞？呼籲，民眾黨高喊超越藍綠的同時，也必須做到是非、黑白分明。

民眾黨 雲林 時代力量 柯文哲

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