賴清德支持如穩在四成 謝衣鳯：唯在野整合能勝選

民眾黨總統參選人柯文哲日前被問到藍白合，表示台灣選民有智慧，最後總會想出解決辦法，什麼事都有可能，先從溝通開始；台北市議員徐巧芯也擔憂若無人願意擔任副手，整合恐淪為紙上談兵。國民黨立委謝衣鳯今對此表示，如民進黨總統參選人賴清德的民調維持在四成，在野整合是勝選唯一方法。

謝衣鳯說，賴清德的民調已漸漸打開30幾%的天花板，如果賴未來民調一直維持在四成左右，勢必在野整合是唯一贏得2024總統大選的方法，以及可以完成大部分台灣民眾希望政黨輪替的共同目標。其實非常多基層的民眾期待在野可以整合，但整合如同徐巧芯所說的非常困難，不只是誰當副的問題，到底要如何整合，唯有放下大家的歧見、小我，共同朝著大我，也就是台灣民眾期待政黨輪替，共同勝選的目標下，才有可能整合成功。

謝衣鳯強調，這有賴各陣營、各黨黨主席以及總統參選人的智慧，她相信唯有放下小我、朝著大我，共同完成台灣民眾希望政黨輪替的心願，才有可能完成這次的整合。