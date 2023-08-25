民進黨：「藍能可貴」國民黨人收受綠能政治獻金破千萬

民進黨發言人張志豪今天表示，政治人物的標準要一致，不要雙重標準，尤其自己罵綠能、拿綠能，甚至一堆國民黨高官擔任綠能產業獨董要職，藍高官年收入恐怕逾5億元，套一句國民黨立委王鴻薇自己的話，國民黨才是「假發展綠電的名義，行賺飽之實」，大賺綠能財。

張志豪指出，依據監察院政治獻金平台資訊顯示，王鴻薇111年市議員選舉拿了冠達綠能事業有限公司10萬元，在107年選議員收受台泥彰和綠能有限公司政治獻金50萬元，同年也收受華新科技股份有限公司20萬元政治獻金，細查華新科技是華新麗華的子公司，也就是台灣離岸風電國產化指標、首家離岸電纜廠，甚至國民黨副主席夏立言更擔任其獨董，王鴻薇及國民黨大罵綠能、卻狂拿綠能賺綠能簡直雙標。

張志豪說，罵綠電、拿綠電的不只王鴻薇，依據監察院政治獻金平台資訊顯示，藍營從上到下多位縣市長及多位地方民代也狂拿綠電的政治獻金，縣市長部分，包括新北市長侯友宜111年市長選舉收受太登太陽能股份有限公司30萬元；宜蘭縣長林姿妙111年縣長選舉收受台泥南沖綠能100萬元；彰化縣長王惠美111年選舉收受包括曜昇綠能、漢寶能源、捷冠太陽能、典範能源、中華精工光電等綠能公司共180萬；111年南投縣長許淑華收受上緯新能源、上緯新能源、廣隆光電共120萬元；雲林縣長張麗善前後二次縣長選舉收受漢寶能源60萬元。

張志豪批評，國民黨整天攻擊抹黑再生能源產業，但黨內多名重要人士卻私下布局綠能版圖，不只侯友宜國政召集人杜紫軍及國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興等人，年收入加起來至少破億，加上背後的相關龐大利益恐怕超過5億元，簡直是「藏富於國民黨」，還有被視為藍營跨朱立倫、侯友宜的心腹級人物林芥佑，目前正擔任丹麥離岸風電龍頭公司要職。國民黨一邊抹黑攻擊，阻礙產業發展，一邊布局綠能公司，顯見國民黨不僅貪贓又雙標。