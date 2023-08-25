盼助台入CPTPP 鄭文燦籲日本工作小組早日成立

行政院副院長鄭文燦今日接見日本自由民主黨參議員滝波宏文時表示，感謝滝波參議員長期推動台日合作，促成日本參議院在2021年6月表決通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）決議；台灣已正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），至盼滝波參議員繼續給予支持，協助台灣入會工作小組早日成立。

鄭文燦首先歡迎滝波宏文第15度訪台，其於7月隨「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台時，雙方即曾會晤。鄭文燦說，滝波參議員是台灣女婿，對台灣有十分深厚的情感，長期推動台日合作、支持台灣參加各種國際組織及活動，日本參議院曾於2021年6月表決通過支持台灣參與WHO決議，即為滝波參議員居間促成。而台灣已申請加入CPTPP，也期盼滝波參議員繼續給予支持，讓台灣入會工作小組儘早成立，以進入實質討論。

鄭文燦表示，近來區域安全議題備受各界關注，台灣無論在國際經濟安全保障或維護印太地區和平穩定等方面，皆成為眾所矚目的焦點，期待在台灣、美國、日本與韓國四方半導體聯盟的合作下，達到「去風險化」（De-risking）的新階段。另外，鑑於日本在汽車工業位居領先地位，期待未來能結合台灣半導體、資通訊（ICT）、汽車零組件等產業優勢，繼續深化雙方在5G、電動車、氫能等領域的合作。

鄭文燦提及，新北市淡水區「一滴水紀念館」是由滝波參議員選區福井縣大飯町一棟木造建築物移築而來，在滝波參議員居中牽線下，新北市淡水區公所在7月6日也與福井縣大飯町簽署「友好交流都市備忘錄」，而滝波參議員此行也將參觀「一滴水紀念館」，相信將有助深化台日關係。

滝波宏文則說，台灣在2019年COVID-19疫情爆發時，即迅速反應、推動諸多防疫措施，防堵疫情擴大蔓延，顯見台灣在公共衛生及防疫等領域已領先全球，因此他認為應將台灣成功的防疫經驗與全世界分享，遂與參議員有村治子一同在日本參議院發起台灣加入WHO的決議提案，最後獲得全體一致通過。當時正逢台灣疫苗不足之際，他也藉此提案通過時機，與古屋圭司及有村治子參議員共同推動捐贈台灣疫苗活動，他認為這是一項極富意義的工作。

滝波宏文提到，福井縣縣廳、福井市市役所、經濟同友會在日本組成三友會，廣納許多年輕有為的日本青年加入，並積極辦理國外交流活動，此行他也與三友會成員一同訪台，相信將能滿載而歸。