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南下嘉縣布袋拜廟 蔡總統強調：我沒有債留子孫、還了很多債

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
蔡英文總統（前排中）今下午到布袋魍港太聖宮參拜，嘉義縣長翁章梁（前排左）、立委蔡易餘（前排右）到場陪同。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統（前排中）今下午到布袋魍港太聖宮參拜，嘉義縣長翁章梁（前排左）、立委蔡易餘（前排右）到場陪同。記者黃于凡／攝影

蔡英文總統今南下參加嘉義縣立委選舉幹部誓師大會，中午在縣長官邸用餐後，搭車到布袋鎮魍港太聖宮參拜。蔡英文在廟前廣場致詞，吸引近百人到場參加，她強調「我沒有債留子孫」，指出國家收入增加，她協助產業發展、照顧人民，鼓勵大家繼續支持賴清德。

在野黨質疑蔡英文債留子孫，批到處花錢補助。蔡英文說，「我沒有債留子孫，我還債還了很多。」因為經濟有發展、國家收入增加，政府有更多資金，能夠協助產業發展、照顧更多人民，她的團隊目標很清楚，就是要發展經濟，讓台灣安全、照顧每個人。

蔡英文指出，全台公共建設預算約3千億元，但她認為要發展產業，這些預算是不夠的，她任內增加基礎建設預算，今年公共建設預算5800億元，增加2千多億元，其中有筆錢就是前瞻基礎建設，盼讓城鄉建設平均，過去不足的要補上。

蔡英文也說，團隊要繼續延續下去，總統投給賴清德，讓台灣繼續往前走，2020年兩人聯手選舉，那下史上最高得票數，希望大家繼續支持讓他當總統。近年賴清德擔任副總統，對於國家事務很熟悉，近日出國外交相當有總統架勢，就是要選這種人當總統。

蔡英文強調，每次最支持她的地方就是嘉義縣，所以她特別重視嘉義縣發展，希望不只是農業大縣，更要引進高科技先進產業，成為農工大縣，近幾年無人機產業就在嘉義縣發展，相信後來的先到，後來發展的愈高科技、愈先進。

蔡英文也說，先進產業進來，會帶來許多工作機會，年輕人就能留在家鄉工作，老人家就要負責幫忙帶孫子，「0至6歲國家養」每年編列1千億元預算，減輕年輕人扶養小孩負擔，阿公阿嬤顧孫也有津貼；另，預計明年將投入長照服務8百多億元，減輕年輕人照顧老人負擔。

蔡英文表示，賴清德提出私校學費補助，因就讀私立大學學費較高，而公立大學學費有國家補助，學費差距造成不公平，明年起補助私立大學學費，讓公私立大學學費都一樣，讓負擔太重的年輕人，本來不想念大學，現在都有讀書機會。

縣長翁章梁說，布袋鎮好美里是純樸漁村，過去生活、道路品質都不好，持續養殖文蛤讓經濟逐漸轉好，政府推動前瞻基礎建設計劃，嘉義縣光鋪路就拿到42億元，蔡易餘也提出台61線交流道、岑海里外環道路等想法，並需爭取治水預算改善積淹水。

蔡易餘說，蔡英文2011年曾到布袋鎮魍港太聖宮參拜，當時她還不是總統，有許多蔡姓鄉親為她加油，現在當上總統實現承諾看大家，蔡英文執政期間把台灣顧的很好，希望要延續繼續支持賴清德當總統，也支持他連任選上立委。

布袋鎮長蔡瑋傑、水上鄉長林緗亭、好美里長蘇元勳、魍港太聖宮主委蔡水來、榮譽委員蔡信典、總幹事秦銘發、常務委員秦榮福、採購委員顏金鐘、委員蔡長明、布袋鎮農會總幹事林瑞蓬、理事長蔡泳沂都到場支持。

蔡英文總統今下午到布袋魍港太聖宮參拜，現場約百名民眾到場參觀。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統今下午到布袋魍港太聖宮參拜，現場約百名民眾到場參觀。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統今下午到布袋魍港太聖宮參拜，與榮譽委員、議員蔡信典握手。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統今下午到布袋魍港太聖宮參拜，與榮譽委員、議員蔡信典握手。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統（中）今下午到布袋魍港太聖宮參拜，嘉義縣長翁章梁（左一）、立委蔡易餘（右二）到場陪同。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統（中）今下午到布袋魍港太聖宮參拜，嘉義縣長翁章梁（左一）、立委蔡易餘（右二）到場陪同。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統（中）今下午到布袋魍港太聖宮參拜，強調自己沒有債留子孫。記者黃于凡／攝影
蔡英文總統（中）今下午到布袋魍港太聖宮參拜，強調自己沒有債留子孫。記者黃于凡／攝影

蔡英文 嘉義

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