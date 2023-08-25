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日本啟動核汙水排海 邱毅：台灣官員看到日本就腿軟
日本昨天啟動福島核汙水排海，引發亞洲鄰國的緊張和疑慮。前立委邱毅今天在臉書批，台灣政府因為媚日情結睜眼說瞎話，官員看到日本就腿軟，日本什麼都是香的、好的，一切以日為尊，還有無恥官員公開稱日本為「老大哥」，指日本核食可以吃，日本核汙水當然可以喝。
邱毅指出，日本把福島第一核電站的核汙水排放到太平洋，引發食品安全及人體健康的高度風險，大陸港澳已全面禁止日本水產品進口，但政府卻說核汙水對台灣附近海域輻射安全的影響「可忽略」，這種說法可笑又可恨，「或者這些官員舔著日本核汙水，都覺得甘甜可口吧？」
邱毅表示，台灣民間反應是恐慌，日本水產品不能銷大陸港澳，會不會轉運台灣賣？答案是很肯定的。甚至官方還替日本背書，稱不會跟進大陸港澳，採取禁運措施。
邱毅批，檯面上幾位參選人講的是空話，不敢直接表態同意或反對，執政的民進黨就罷了，國民黨總統參選人侯友宜也只敢敷衍的表示，傾聽外面不同的聲音，再做進一步處理。
邱毅批，核汙水處理要公開透明，說了跟沒說一樣，真不知高喊政黨輪替的實質價值在那裡？
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