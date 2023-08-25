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蔡政府稱司改獲國內肯定 曾銘宗：勿沾沾自喜

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
司法院長許宗力上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。會中許宗力從七大面向來說明司法院6年來的司改重點。記者黃義書／攝影
司法院長許宗力上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。會中許宗力從七大面向來說明司法院6年來的司改重點。記者黃義書／攝影

司法院長許宗力民間團體的民調聲稱，台灣民眾對司改已轉為信任。行政院政務委員羅秉成也說，國際指標顯示近年我國司法公正性及效能有大幅成長。國民黨立法黨團曾銘宗表示，民調都有機構效應，許宗力不要沾沾自喜，而他就較相信中正大學於今年2月的調查，數據顯示台灣社會絕大部分仍不相信司法能夠公正判決。

蔡英文總統領銜推行的司法改革總結會議結束6周年，司法院、行政院今聯合舉行「司法改革重點成效記者會」，許宗力稱，國內機構如台灣民意基金會的民調結果顯示，民眾對於司法改革已經由不信任轉為信任；羅秉成稱，國際指標顯示近年我國司法公正性、司法效能有大幅成長，司改有一定成效。

曾銘宗說，任何的民調當然可以作為參考之用，但也要考慮機構效應。他其實比較相信中正大學於今年2月的調查，僅有32.8％民眾對於「法官可公正公平審理」與「判決刑事案件」是持正面評價，且中正大學長期追蹤此議題。根據中正大學的調查，司法雖有改善，但數據顯示台灣社會絕大部分不相信司法能夠公正判決，司法院其實要好好深入檢討。

曾銘宗呼籲，不要看了台灣民意基金會的調查之後，在那兒沾沾自喜，假如如此，表示許宗力當官當太久了，沒有深入民間，了解民間疾苦及聲音。

至於羅秉成的說法，曾銘宗說，羅過去長期擔任行政院發言人，替政府擦脂抹粉，也習慣了，羅講話可信度不高，尤其國際評比要看其組成及考量因素，才能做正確判讀。

司法院 民調 中正大學 曾銘宗 蔡英文

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