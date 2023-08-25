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參訪勤益科大學生宿舍 陳建仁：政府沒有債留子孫的事情

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影

行政院長陳建仁今參訪國立勤益科技大學新落成啟用的新世代學生宿舍「養浩學舍」時說，政府持續推出重大教育政策，明年度中央總預算教科文就編列5612億元，為全國第二高預算，預算投資下一代，沒有債留子孫。

陳建仁今天在教育部潘文忠部長、技職司長楊玉惠、立委何欣純、莊競程、黃國書等人陪同下，參觀勤益科大新世代學生宿舍。

勤益科大校長陳文淵說，過去宿舍床位不足，大一新生須抽籤才能入住，透過教育部新世代學生住宿環境提升計畫獲補助3408萬元，興建學生第二宿舍「養浩學舍」，宿舍造價7.8億元，為8層樓多功能綠建築，共852個床位(含無障礙寢室16床)、祈禱室、輕食廚房、小型研討室、智慧便利商店及72個停車格，8月2日落成啟用，新學期所有大一新生、國際學生皆可保證入住。

陳建仁說，政府教育重大政策2019年至今年推出「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」，投入50億元經費，近期補助8億經費興建第二棟大樓外，也為所有需要的學校提升宿舍環境，因為宿舍就是學生最溫暖的第二個家，政府責無旁貸繼續來做。

陳建仁指出，教育部2018至2022年推出高教生根計畫編列320億元投入技職院校，今年到2028年再投入970億元經費，用於推動產學合作、改善技職學校設備等，明年度中央總預算教科文就編列5612億元，為全國第二高預算，政府會在教育上繼續努力。

他強調，政府沒有債留子孫，持續推動教育、栽培下一代，讓下一代在未來更能夠為台灣奉獻心力，讓台灣更加美好、溫暖。他今天看到這麼美好的學生宿舍，他有很多夢想，年輕人要築夢，盼每一名學生都有雄心壯志實現理想。

行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」簡易廚房。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」簡易廚房。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影
行政院長陳建仁今參觀國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」。記者趙容萱／攝影

宿舍 陳建仁 教育部

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