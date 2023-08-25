我恢復兩岸團客旅遊 綠委：歡迎客機、戰機就別來了

針對兩岸觀光旅遊僵局，陸委會昨遞出橄欖枝，宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士來台商務交流。民進黨立法院黨團今天肯定陸委會作法，強調「歡迎客機、不要戰機」，客機要來台灣民眾會表達強烈歡迎，但共機、共艦就不要來了。

民進黨團上午舉行輿情記者會，針對我政府昨天宣布恢復兩岸旅遊相關措施，黨團書記長莊瑞雄說，過去兩岸由敵對，對政府開放探親、很多台灣企業到大陸投資，兩岸人民之間的交流，不論觀光文化旅遊都是常態，很可惜在2019年，大陸片面中止觀光客來台旅遊權利。

莊瑞雄指出，今年2月，中共中央政治局常委王滬寧會見國民黨副主席夏立言時曾表示，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化；「我們都期待正常化」，但今年8月，大陸再開放團客對外旅遊卻獨漏台灣，這次我政府率先遞出橄欖枝，也希望得到大陸方面的善意回應。

莊瑞雄說，兩岸民眾之間交流是常態，政治上的爭議也許無法在短時間內有共識，但觀光、旅遊、文化交流，最沒有政治意味，除非兩岸涉及國安，雙方政府有特殊考量。期待中國不要嘴巴講一講，只在接待夏立言時說希望恢復兩岸交流正常化。

莊強調，「歡迎客機，不要戰機」，客機要來台灣，民眾會表達強烈歡迎，但共機、共艦就不要來了，立法院各個政黨也會表達歡迎。此外，大陸的心態也要調整，陸客來台，既然是交流，大陸就不要老是覺得是「讓利」，而是一種「互惠」。

民進黨團幹事長劉世芳說，兩岸健康有序的交流非常重要，民進黨團支持陸委會的開放作法，也希望對岸在處理大陸觀光客來台，能用健康有序的想法看待。台灣的觀光旅遊環境很好，也是民主繁榮的社會，希望對台灣有不同想法的人來台觀光，但不歡迎共機跟共艦。