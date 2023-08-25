快訊

連生9娃又懷孕了！人妻「想湊齊十二生肖」：不想浪費丈夫基因

不滿行政院為北科大喬地 學者批拿建國酒廠文資去送死

輝達亮眼財報下藏3隱憂 造王者下一役：AI淘金熱各自交鋒

我恢復兩岸團客旅遊 綠委：歡迎客機、戰機就別來了

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
陸委會宣布恢復兩岸觀光旅遊，民進黨立院黨團上午舉行「歡迎中國觀光客來台」記者會，立委莊瑞雄表示「歡迎客機，不要戰機」。記者曾吉松／攝影
陸委會宣布恢復兩岸觀光旅遊，民進黨立院黨團上午舉行「歡迎中國觀光客來台」記者會，立委莊瑞雄表示「歡迎客機，不要戰機」。記者曾吉松／攝影

針對兩岸觀光旅遊僵局，陸委會昨遞出橄欖枝，宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士來台商務交流。民進黨立法院黨團今天肯定陸委會作法，強調「歡迎客機、不要戰機」，客機要來台灣民眾會表達強烈歡迎，但共機、共艦就不要來了。

民進黨團上午舉行輿情記者會，針對我政府昨天宣布恢復兩岸旅遊相關措施，黨團書記長莊瑞雄說，過去兩岸由敵對，對政府開放探親、很多台灣企業到大陸投資，兩岸人民之間的交流，不論觀光文化旅遊都是常態，很可惜在2019年，大陸片面中止觀光客來台旅遊權利。

莊瑞雄指出，今年2月，中共中央政治局常委王滬寧會見國民黨副主席夏立言時曾表示，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化；「我們都期待正常化」，但今年8月，大陸再開放團客對外旅遊卻獨漏台灣，這次我政府率先遞出橄欖枝，也希望得到大陸方面的善意回應。

莊瑞雄說，兩岸民眾之間交流是常態，政治上的爭議也許無法在短時間內有共識，但觀光、旅遊、文化交流，最沒有政治意味，除非兩岸涉及國安，雙方政府有特殊考量。期待中國不要嘴巴講一講，只在接待夏立言時說希望恢復兩岸交流正常化。

莊強調，「歡迎客機，不要戰機」，客機要來台灣，民眾會表達強烈歡迎，但共機、共艦就不要來了，立法院各個政黨也會表達歡迎。此外，大陸的心態也要調整，陸客來台，既然是交流，大陸就不要老是覺得是「讓利」，而是一種「互惠」。

民進黨團幹事長劉世芳說，兩岸健康有序的交流非常重要，民進黨團支持陸委會的開放作法，也希望對岸在處理大陸觀光客來台，能用健康有序的想法看待。台灣的觀光旅遊環境很好，也是民主繁榮的社會，希望對台灣有不同想法的人來台觀光，但不歡迎共機跟共艦。

民進黨 莊瑞雄 陸委會

延伸閱讀

賴品妤被質疑「假摔」民進黨團聲援：請提出事實的根據

恢復陸客來台觀光 民進黨立院黨團：歡迎客機不要戰機

國防預算創新高 民進黨團：代表捍衛國土的決心

影／國防預算達6068億創新高 綠營：國家安全不能用嘴說

相關新聞

中美洲議會排台納中 拜登政府沉默兩天後回應了

中美洲議會（PARLACEN）「排台納中」，美國國務院東亞暨太平洋事務局24日晚間在社群平台Ｘ（前推特）表達失望，重申美...

蔡英文：上任至今台灣GDP增6兆 經濟成長率高於全球平均值

蔡英文總統今出席民進黨全國首場於嘉義縣立委選舉幹部誓師大會表示，2016年剛上任，台灣的GDP是17.5兆到今年已成長到...

賴清德要推動客家希望行動 涵蓋這3樣精神、面向扎根

副總統、民進黨總統參選人賴清德今在桃園中壢出席民主台灣．客家峰會，賴清德表示，未來客家下一階段要推動客家希望行動，不僅涵...

我恢復兩岸團客旅遊 綠委：歡迎客機、戰機就別來了

針對兩岸觀光旅遊僵局，陸委會昨遞出橄欖枝，宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士來台商務交流。...

蔡英文出訪史瓦帝尼將隨行 陳其邁笑：我只是成員之一

總統蔡英文9月5日將率團出訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼，隨行名單中高雄市長陳其邁是唯一的縣市首長，外交部解釋主要是因高雄市正...

時力黨團籲研擬高溫假及津貼制度 保護勞工健康安全

時代力量立法院黨團今天呼籲政府，研擬高溫假及高溫津貼制度，保護勞工健康安全；黨團總召邱顯智指出，歐洲及美國已有許多高溫影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦