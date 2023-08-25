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蔡英文出訪史瓦帝尼將隨行 陳其邁笑：我只是成員之一

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
蔡英文總統將出訪史瓦帝尼，高雄市長陳其邁將隨行。記者王昭月／攝影
蔡英文總統將出訪史瓦帝尼，高雄市長陳其邁將隨行。記者王昭月／攝影

總統蔡英文9月5日將率團出訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼，隨行名單中高雄市長陳其邁是唯一的縣市首長，外交部解釋主要是因高雄市正與史瓦帝尼首都姆巴巴內市推動建立姊妹市關係，陳其邁今早被問及隨同總統出訪一事此事笑而不答，直問幕僚「我可以說嗎？」

蔡英文總統這次出訪將採專機直飛，據總統府發言人林聿禪發布的名單，隨行成員包括經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、僑委會委員長徐佳青、外交部次長李淳、總統府副秘書長張惇涵。預計9月5日出發，9月8日中午返國。

市長陳其邁今早被媒體問及此事，他先是笑而不答，接著問幕僚「我可以說嗎」，他表示，不知道總統府今天有講，他只是訪問團的其中一個人。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市與史國首都姆巴巴內市，雙方針對推動雙語教育和師資交流上，評估具有合作潛力，因此市長陳其邁這次隨團出訪，期盼未來能推動兩國、兩市之間在教育文化、青年交流等面向的合作，進行城市交流也深化兩國邦誼。

張說，高雄市作為台灣主要城市之一，不論是國家外交、城市外交，都努力為台灣的外交工作共同打拚。

陳其邁 蔡英文 王美花 史瓦帝尼

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