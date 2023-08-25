數位部成立將滿一年 陳琬惠批資安保護、打詐一事無成

數位發展部成立將滿一年，民眾黨立委陳琬惠今天批評，數位發展部成立將滿一年，結果從資安保護、打詐到數位平台與媒體議價的立法推動統統一事無成，甚至連民進黨自家立委都看不下去，請問行政院長陳建仁，一年以來，預算編列高達217億的數位部，到底誰要負責？

陳琬惠指出，去年8月27日，在數位部成立的揭牌典禮上，蔡英文總統曾經高喊「資安即國安」，並稱數位部的成立，是要打造更高層級的國家資安聯防體系。然而，今年6月，監察委員提出的調查報告卻指出，資安事件頻傳，數位部必須拿出作為，顯然打臉蔡總統一年前對數位部的期盼。

此外，數位部屢次被點名打詐不力，先前陳琬惠質疑數位部對於第三方支付監管怠惰；陳琬惠說，直到昨天，數位部依然講不出打詐的政績，還繼續把責任推給其他部會。

陳琬惠說，由數位部主責的數位平台與媒體議價的立法推動，早在去年10月，數位部長唐鳳首次到立法院備詢時，便承諾要推動。但是，當後續外界追問進度，數位部僅一再強調要「對話」、要「凝聚共識」；甚至到昨天，立法院都即將要最後一個會期，數位部竟然連立法方向為何都沒有答案。