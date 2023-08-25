蔡英文參加宗教團體表揚 林右昌喊話民間一起蓋社宅

內政部每年舉辦宗教團體表揚大會，今年已邁入第47年，是宗教界一年一度的盛會，蔡英文總統今到嘉義縣棒棒積木飯店，親自表揚161個公益事務績優團體。內政部長林右昌說，將成立宗教禮制司，盼宗教界持續支持社會公益、偏鄉教育，未來擬合作推動社會住宅。

蔡英文說，恭喜獲獎宗教團體，謝謝大家的努力和貢獻，尤其獲得公益深耕獎團體，長期投入公益逾10年，精神令人欽佩，包括提供安心課輔、成立食物銀行、捐贈救護車等，且疫情期間發揮安定民心力量，也捐贈各種物質幫助民眾度過疫情挑戰。

蔡英文也說，宗教團體是長照2.0政策重要幫手，許多團體成立社區關懷據點、志工隊照顧獨居老人及弱勢族群。政府大力推動長照，預算從2016年54億元增加至今年647億元，明年更會達到876億元，雖然宗教信仰不一定相同，但關心台灣、愛這塊土地的心是一樣的，感謝宗教團體和政府一起照顧長者。

蔡英文表示，宗教團體行善不分你我、不分族群。同樣，政府施政也落實公平正義，持續推出疫後減壓政策照顧人民，包括TPASS通勤月票、300億元租金補貼等，明年也會減免私立大專學雜費3.5萬元，讓公私立大專院校學費差距縮小，還有公私立高職也會全面免學費，落實教育平權。

林右昌說，今年宗教事務將邁入新的里程碑，內政部組織改造，立法通過將成立宗教禮制司，獨立且提高宗教事務層級，協助推動全台宗教事務。恭喜161個宗教團體參與公益事務表現傑出，獲頒宗教公益獎；另，有13個宗教團體長期投入社會公益，獲頒宗教公益深耕獎。

林右昌指出，蔡英文全力推動社會住宅，6年來有非常大的進度和進展，不過還需要更多力量加入及努力，未來內政部擬擴大民間參與社會住宅建設。其中，宗教團體就是非常強大的力量，盼合作興建社會住宅、老人住宅，將長者照顧與歸依感與住宅安心結合。

林右昌也說，經營社福機構是大家長年努力的領域，在許多私立大學退場後，原有校地除能作為社會住宅用地，也能轉型為社會福利機構，包括長照機構等都符合政府結合宗教界力量，為人民謀求更多福利，也把重要計畫與民間結合，加速社會福利推動規模及速度。