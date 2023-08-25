陳其邁隨團出訪史瓦帝尼 推動締結姐妹市

善意與敵意的拿捏，在兩岸關係中極其複雜；陸客是否來台，卻成為蔡政府運用利器。陸委會今天宣布鬆綁陸客來台，更讓外界訝異的是，除了兩周前府院拋出「第三地陸客來台」，更加碼宣布恢復團客，初期每天2000人次，卻有一個月的準備期，必須「視陸方回應」再確定實施日期。言下之意，是將球拋回大陸手中；開與不開，蔡政府兩手策略，關鍵自然是對準大選。 近來正值中國大陸對台發動軍演、宣布台灣芒果輸陸期間，相較於以往府院黨大動作譴責，這次蔡政府一反常態未強硬反擊。原因出在在中國大陸8月11日宣布開放78國地區出境團客旅遊，卻獨漏台灣...

2023-08-24 19:49