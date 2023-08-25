陳其邁隨團出訪史瓦帝尼 推動締結姐妹市
總統府今天宣布，蔡英文總統將在9月5日到8日，率團出訪我國的非洲友邦史瓦帝尼王國，出訪成員包括經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，並將邀請朝野立委隨團。外交部次長李淳表示，陳其邁是因為正在推動高雄市與史國首都姆巴巴納建立姊妹市，這樣背景下，也成為出訪團成員。
李淳指出，9月5日上午桃園機場專機出發，直航史瓦帝尼，9月5日（台灣時間）下午抵達史國，與恩史瓦帝三世見面會談，見證合作簽署儀式，晚間舉行僑宴。9月6日出席國慶慶典，下午出席史京醫院，晚間出席國宴。9月7日上午進行隨團記者茶敘，中午拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫、與醫療團和技術團餐敘，下午專機離開，9月8日返抵國門。
另外，中國大陸國家主席習近平才剛結束在南非舉行的金磚五國領導人峰會，蔡總統又預計在9月出訪，兩岸領導人在一個月內都訪問非洲，是否有較勁意味？李淳說，會選在這時間點5日出發8日返台，是因史國國慶為9月6日，並非較勁，純屬時間巧合。
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