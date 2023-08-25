郭柯見面有譜 陳智菡：若要柯文哲當副手促成機會很低

民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出「與各黨領袖對話」主張，希望尋求在野力量團結勝選。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天表示，在野間領袖對話已經啟動相關作業，幕僚已經聯繫討論，不排除柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘見面可能性，前提是要先確認會談的內容，如果是以柯文哲當副手的前提會談，那促成會談的機會就很低。

柯文哲於23日發表兩岸和平對策，主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利；同時，柯文哲表態願意以最開放的態度與各黨領袖展開對話，拋棄舊框架、建立新共識。

陳智菡今天接受廣播節目專訪談表示，柯文哲認為，所有政黨領袖不要壁壘分明，什麼事情都不能談，結果民進黨發言人張志豪卻要柯文哲先跟自己對話；至於在野領袖是否有對談空間，陳智菡透露，幕僚間已經啟動相關討論，不排除柯文哲跟侯友宜見面的可能性。

陳智菡強調，柯文哲還是堅持參選到底，但還是很多內容可以談，現在幕僚間要先確認，若有意願見面對談的話，雙方要談話的議題，如果雙方都沒共識，當然不會進一步見面。

郭台銘近期動作頻頻，被解讀參選總統箭在弦上，如果郭台銘跟柯文哲見面前提是說服柯當副手，陳智菡說，在這前提下見面機會就很低，希望能在不預設前提下展開對談。