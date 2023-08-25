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中美洲議會排台納中 拜登政府沉默兩天後回應了

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中美洲議會21日宣布批准中國大陸成為常駐觀察員，取消台灣常駐觀察員地位。圖／取自中美洲議會臉書
中美洲議會21日宣布批准中國大陸成為常駐觀察員，取消台灣常駐觀察員地位。圖／取自中美洲議會臉書

中美洲議會（PARLACEN）「排台納中」，美國國務院東亞暨太平洋事務局24日晚間在社群平台Ｘ（前推特）表達失望，重申美國支持台灣堅定且有意義地參與國際社會，並強烈鼓勵各國與台灣往來。

中美洲議會（PARLACEN）21日宣布，批准中國大陸成為該機構常駐觀察員，取消台灣的常駐觀察員地位；中華民國外交部22日以「維護國家主權及尊嚴」為由，宣布退出中美洲議會。

記者日前詢問國務院的評論，並未取得回應；國務院東亞局直到24日晚間才透過推文表達立場。

東亞局稱，對中美洲議會決議取消台灣20多年來的永久觀察員資格感到失望，重申支持台灣有意義參與國際社會的立場。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與首席議員芮胥（James Risch），以及眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）22日發布聲明強烈譴責中美洲議會排台納中，稱中共對中美洲議會的影響力，不僅侮辱美洲共享的民主價值觀，也破壞西半球的安全與穩定。

中美洲議會（PARLACEN）「排台納中」，美國國務院東亞暨太平洋事務局24日晚間在社群平台Ｘ（前推特）表達失望。取自X。
中美洲議會（PARLACEN）「排台納中」，美國國務院東亞暨太平洋事務局24日晚間在社群平台Ｘ（前推特）表達失望。取自X。

中美洲議會 美國 國務院

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