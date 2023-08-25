中美洲議會排台納中 拜登政府沉默兩天後回應了

行政院今大動作舉行記者會，大陣仗由正副院長陳建仁、鄭文燦親自出席，對外公布明年度的中央總預算案，其中歲出、歲入額度雙雙創下新高，年度還債數也高達1150億元，顯然是對在野黨不斷抨擊「作假帳」之下的一次正面反擊，欲展現蔡政府執政8年的財政成績。 然而，魔鬼藏在細節裡，從舉債額度背後的對GDP的過度樂觀、猶如未爆彈的多項特別預算案、加上大玩文字遊戲的台電虧損及勞保財務困境，民眾都看不到一旦未來財政亮紅燈，政府該怎麼辦？

2023-08-24 16:11