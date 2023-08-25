被稱金孫、賴功德、賴神 賴清德：叫我清德就好了

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照

民進黨總統參選人賴清德24日晚間接受「年代向錢看」專訪，主持人陳凝觀詢問，賴在網路上有三個知名外號，包括「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」，比較喜歡哪一個？賴清德說，三個他都不喜歡，「因為三個都不是我，我是個凡人，我跟大家都一樣平凡」。他也強調，「叫我清德就好了」。

賴清德表示，「賴神」是溢美之詞，他也跟朋友說不要這樣稱呼，每次聽到時，都會當作是德語的「傾聽」（lauschen）相近、英文是listen（聽），好像是在勉勵他，要傾聽人民的心聲。

至於「賴功德」，賴清德說，他擔任行政院長時去參加衛福部長照服務專線成立，當時說未來會增加長照服務員的薪水到3萬元以上，也會增加社會對長照服務員的肯定，並強調長照服務員是服務年紀大的身心障礙者，「等於是做功德一樣」；但遭某報記者，刻意寫成是不顧長照服務員的薪水低，硬要人家做工作。

賴清德說，他在行政院長任內的作為，到今天來看，長照服務員的薪水已經大大提高了，長照居家服務員的薪水，一個月大概4萬元以上，如果機構式的長照服務員，也大概3萬2000元以上，薪水都提高。目前全國的據點，長照據點已經有12萬多個，前總統馬英九任內才700多個。過去馬英九任內，長照服務員大概2萬多個，現在已經9萬多個，薪水也提升了，換句話說，他是很關心長照服務員的薪水跟社會認同度，但是很可惜在那一場講話裡面，被斷章取義，並在網路被擴大稱呼是「賴功德」，但其實並不是，「我做我該做的事情而已」。

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