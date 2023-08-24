賴清德指若帶領國家：過去是民主打拚 未來為和平奮鬥
民進黨總統參選人賴清德今天傍晚到基隆和平島天顯宮、八斗子度天宮參拜，賴清德表示，昨天是八二三砲戰，今天是8月24日，他特別到和平島參拜伍顯靈官大帝，未來他如果有機會帶領這個國家，「過去是民主打拚，未來為和平奮鬥」。
賴清德說，今天到基隆的信仰中心天顯宮參拜，清香三柱，祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，和平島四時無災，大家和家平安大賺錢。
賴清德表示，昨天是八二三砲戰，今天是8月24日，他特別到基隆和平島參拜伍顯靈官大帝，除了祈求地方平安順利發展外，他向大家報告，未來他如果有機會帶領這個國家，「過去是民主打拚，未來為和平奮鬥」。
賴清德指出，俗語說「和平無價」，和平的價值是最大的，戰爭沒有一個人有辦法獲得好處，在這個目標和精神之下，大家共同打拚、努力合作，捍衛台灣國家的安全，繼續推動民主和平、繁榮發展，讓子孫世世代代在這塊土地安居樂業。
今天民進黨議員及立委參選人鄭文婷全數到場，氣氛熱絡，現場「總統好」聲音不斷，廟方也熱烈相迎，在參拜時祝賴清德高票當選總統。
議長童子瑋說，昨天是八二三，今天賴副總統特別到基隆和平島，和平島是台灣第一個面對西方世界的地方，就是要告訴大家，他追求民主和平繁榮的治國藍圖。台灣每一個戰爭多和基隆有關，包括台灣飛彈危機等，基隆是台灣海防的第一線。
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