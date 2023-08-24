賴清德指若帶領國家：過去是民主打拚 未來為和平奮鬥

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天傍晚到基隆和平島天顯宮、八斗子度天宮參拜，賴清德表示，昨天是八二三砲戰，今天是8月24日，他特別到和平島參拜伍顯靈官大帝，未來他如果有機會帶領這個國家，「過去是民主打拚，未來為和平奮鬥」。

賴清德說，今天到基隆的信仰中心天顯宮參拜，清香三柱，祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，和平島四時無災，大家和家平安大賺錢。

賴清德表示，昨天是八二三砲戰，今天是8月24日，他特別到基隆和平島參拜伍顯靈官大帝，除了祈求地方平安順利發展外，他向大家報告，未來他如果有機會帶領這個國家，「過去是民主打拚，未來為和平奮鬥」。

賴清德指出，俗語說「和平無價」，和平的價值是最大的，戰爭沒有一個人有辦法獲得好處，在這個目標和精神之下，大家共同打拚、努力合作，捍衛台灣國家的安全，繼續推動民主和平、繁榮發展，讓子孫世世代代在這塊土地安居樂業。

今天民進黨議員及立委參選人鄭文婷全數到場，氣氛熱絡，現場「總統好」聲音不斷，廟方也熱烈相迎，在參拜時祝賴清德高票當選總統。

議長童子瑋說，昨天是八二三，今天賴副總統特別到基隆和平島，和平島是台灣第一個面對西方世界的地方，就是要告訴大家，他追求民主和平繁榮的治國藍圖。台灣每一個戰爭多和基隆有關，包括台灣飛彈危機等，基隆是台灣海防的第一線。

賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影
賴清德指，如能帶領國家，過去是民主打拚，未來為和平奮鬥。記者游明煌／攝影

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 民進黨

延伸閱讀

影／回發跡地土城傾聽民意 郭台銘：要戰爭選賴清德

賴清德民調持續領先 總統選舉進垃圾時間？綠委揭一擔憂

賴清德副手人選考量多 綠高層：游錫堃也被提及

綠高層：內參民調侯友宜仍最後 賴清德年輕票有成長

相關新聞

「排我納中」的中美洲會議 竟是當地百姓心中的賊窩？

中美洲議會（PARLACEN）「排我納中」，深諳中南美洲事務的資深媒體人郭篤為在臉書發文，揭中美洲議會被叫賊窩的由來，並...

賴清德指如帶領國家：過去是民主打拚，未來為和平奮鬥

民進黨總統參選人賴清德今天傍晚到基隆和平島天顯宮、八斗子度天宮參拜，賴清德表示，昨天是八二三砲戰，今天是8月24日，他特...

福島核廢水今排放 郭台銘：台灣非核家園是假議題

福島核廢水今開始排放，外界擔心海洋受到汙染，鴻海創辦人郭台銘今對此表示，這是科學問題，要由專家眼光判斷，但台灣不該炒作核...

陸委會宣布9月1日恢復陸客來台 金門縣府樂觀其成

陸委會在今天宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，自9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2千人次，...

賴品妤假摔？ 這位綠委也曾在立法院摔出懸案

民進黨立委賴品妤被藍營稱為「雲豹小公主」，今天媒體追訪時摔倒，她指媒體推人喊告，國民黨台北市議員鍾沛君在臉書指賴「碰瓷」...

蔡政府秀8年亮麗財政成績 魔鬼卻藏在細節裡

行政院今大動作舉行記者會，大陣仗由正副院長陳建仁、鄭文燦親自出席，對外公布明年度的中央總預算案，其中歲出、歲入額度雙雙創下新高，年度還債數也高達1150億元，顯然是對在野黨不斷抨擊「作假帳」之下的一次正面反擊，欲展現蔡政府執政8年的財政成績。 然而，魔鬼藏在細節裡，從舉債額度背後的對GDP的過度樂觀、猶如未爆彈的多項特別預算案、加上大玩文字遊戲的台電虧損及勞保財務困境，民眾都看不到一旦未來財政亮紅燈，政府該怎麼辦？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦