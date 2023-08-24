福島核汙水今排放 郭台銘：台灣非核家園是假議題

福島核廢水今開始排放，外界擔心海洋受到汙染，鴻海創辦人郭台銘今對此表示，這是科學問題，要由專家眼光判斷，但台灣不該炒作核能問題，非核家園是假議題， 台灣要發展經濟，沒電該怎麼辦? 民進黨無法回答。

鴻海創辦人郭台銘今到土城先帝廟參香，他對於福島核廢水今開始排放表示這是科學問題，郭台銘說311大地震是災難，但近年核能技術突飛猛進，半導體從一100多毫米到奈米、到現在7、5、3奈米，核電廠也一樣隨之進步。當初幾十年核電廠一定會有問題，這問題由專家眼光判斷。

他說排核廢水一定會有汙染，這環保人士會抗議，但全球暖化、氣候變遷如加州聖地牙哥風災 ，這是全人類共同問題要關注。但台灣不要炒作核電把核能拋去，非核家園是假議題，台灣要發展經濟，沒電該怎麼辦？這民進黨無法回答。