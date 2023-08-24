陸委會宣布9月1日恢復陸客來台 金門縣府樂觀其成

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通現在搭載率超過8成，每天進出的旅客人數相當多。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通現在搭載率超過8成，每天進出的旅客人數相當多。記者蔡家蓁／攝影

陸委會在今天宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，自9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2千人次，也放寬陸籍人士來台商務交流。對此，金門縣政府表示樂觀其成，認為陸委會宣佈是原則性的方向，細節還要等陸方回應和業界準備情況才會比較明確。有關金門離島的部份，接下來還會多努力溝通，爭取更多空間。

據了解，陸委會宣布措施，包含自9月1日開始恢復旅居海外第三地的陸客來台觀光；恢復兩岸團體旅遊，陸籍團客初期每天2千人次（不含小三通），依對等原則，我方到大陸初期也是每天2千人次團客，此政策將以1個月為準備期，「並視陸方回應，再確定實施日期」。

這項「恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來臺商務交流之相關規劃」的重磅消息，引發金門高度關注，縣府說，位於兩岸交流最前線的金門，對於兩岸人民能夠逐步恢復有序交流，樂觀其成，也期盼早日重現小三通旅遊榮景，讓地區觀光產業蓬勃發展。

金門縣政府也強調，昔日小三通旅遊人潮為金門帶來無限商機，但在新冠疫情肆虐與小三通停航的影響下，金門觀光產業受到重挫。在縣長陳福海上任以來，積極奔走兩岸，行政院於今年1月7日正式恢復小三通客運航線，除解決金門鄉親的民生需求外，也讓停滯已久的陸客旅遊帶來希望。

縣府也表示，全球疫情全面趨緩，兩岸觀光旅遊勢必要開放，對於今日陸委會開放兩岸旅遊的規劃，是眾所期盼，希望兩岸當局共同為推動兩岸人民有序交流而努力，讓兩岸人民共享和平紅利。

得知小三通可能又會擴大，不少在地金門鄉親憂心的表示，現在台金的航線未增加，飛機幾乎是班班客滿，大多數的機位都被觀光客與小三通的旅客訂光，臨時有急事要赴台，真的很苦惱，希望政府能有配套措施，不要變相性懲罰在地民眾。

小三通旅客變多後，連帶的台金航線的機票也很難買，不少在地民眾抱怨，臨時有急事要赴台，根本買不到票。記者蔡家蓁／攝影
小三通旅客變多後，連帶的台金航線的機票也很難買，不少在地民眾抱怨，臨時有急事要赴台，根本買不到票。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通 陸委會

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