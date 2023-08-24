【重磅快評】全黨護一人再現 賴品妤果然是小公主

外界最近越來越少用「太陽花女戰神」形容民進黨立委賴品妤，取而代之的是「綠能小公主」。原因無他，賴品妤就任立委以來，公眾形象除了角色扮演、裝可愛外，實無太多建樹；反倒是有個和綠能產業關係匪淺的老爸，深植人心。

今天賴品妤在一場醫療記者會後離場時，面對記者追問家族涉入綠能爭議，快閃「落跑」時不慎跌倒，賴除現場高分貝指控記者推人，民進黨中央、眾多綠營政治人物更是一湧而上群起圍剿。一個連事實都有待釐清的事件，竟讓執政黨機器整組動起來，全黨護一人，「小公主」封號，當之無愧。

還原整起事件，有個事實是可以確定的，賴品妤跌倒前現場擁擠，確實形成了容易跌倒的環境；而會出現此狀況，正是賴品妤閃避尖銳問題，不願好好接受訪問造成的。

賴品妤辯稱，相關問題都已經回答過很多次了，但光是賴品妤父親賴勁麟主持的協會曾赴中國考察的問題，就是新提問，只是賴依舊拒答。退一步說，身為一位要競選連任的法委員，就算重複回答媒體提問，也並非不可理喻之事；快閃的態度，只是凸顯出經不起檢驗。

至於賴品妤到底是被推擠跌倒的，還是被腳架拌倒的，從有限的現場影片中，難以有定論；甚至連賴品妤自己都察覺到，第一時間高分貝指控是中天記者推倒她，恐站不住腳。

這點從賴品妤臉書貼文的說法轉變，就可觀察出蛛絲馬跡。短短7分鐘，賴品妤連發2篇文，內容卻呈現出截然不同的說法，第一篇稱自己是遭到中天記者撞倒，第二篇卻隨即改口稱是在混亂推擠中摔倒。可見賴品妤有意識到，自己並非遭到中天記者撞倒，也有可能是被物品絆倒腳，才會改口。

坐轎的想下轎了，但抬轎的似乎沒這個打算。在事實仍有爭議的情況下，賴品妤臉書下方出現綠營政治人物群起聲援，留言內容清一色譴責媒體不當採訪；幾分鐘後，民進黨中央更是發出官方新聞稿，標題直指「特定媒體記者惡意貼身騷擾、肢體接觸，已是慣犯，令人遺憾」。令人不解的是，媒體採訪到底和惡意貼身騷擾，有何關聯？此舉無疑是轉移焦點、無限上綱，更扭曲了賴品妤可能根本是自絆倒的事實。

民進黨全黨挺一人的情節，大家想必不陌生，去年論文案爆發，在「英媽」蔡英文一聲令下，林智堅成為「媽寶堅」，變成全黨護航對象；對比如今賴品妤，堪稱如出一轍。

全黨瞎挺不對的事，會產生什麼後果反噬，林智堅已經示範過一次；民進黨還學不會，要繼續在「小公主」身上顛倒是非、樂此不疲嗎？