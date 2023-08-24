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面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

賴品妤「碰瓷」假摔？ 這位綠委也曾在立法院摔出懸案

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
2013年7月，民進黨立委林淑芬（白衣女子）曾在立法院發生過「真摔、假摔」爭議。 圖/聯合報系資料照
2013年7月，民進黨立委林淑芬（白衣女子）曾在立法院發生過「真摔、假摔」爭議。 圖/聯合報系資料照

民進黨立委賴品妤被藍營稱為「雲豹小公主」，今天媒體追訪時摔倒，她指媒體推人喊告，國民黨台北市議員鍾沛君在臉書指賴「碰瓷」假摔。事實上，民代「真摔、假摔」爭議還真不少，不禁令人想起多年前在立法院的一宗懸案。

2013年7月，苗栗縣政府到立法院舉行記者會促銷高接梨，大埔農地支持者衝進現場高喊抗議口號，遭警力強勢架離；民進黨立委林淑芬上台聲援，指苗栗縣長劉政鴻、苗栗縣「可恥」。

苗栗縣政府農業處長欲阻止，伸手碰林淑芬肩膀，林不滿，回頭怒嗆「你對我動什麼手」，旁人勸說「我們在推銷農場品……」，林淑芬質問「農產品在哪裡、在哪裡？」接著轉頭要搶下麥克風，旁人欲阻止，引發肢體衝突。

拉扯間，林淑芬雙手被抓住，「疑似重心不穩」摔了第一次，被扶起身後，繼續爭論，嗆了幾聲後，突然一個轉身要搶下主持人麥克風，被躲開未搶到麥克風發言。

林淑芬搶麥克風未果後，又說了幾句話，接著摸著頭「昏倒」，第二次在台上跌倒，起身後不斷有嘔吐動作，口中不停說「我好暈喔」、「我頭很暈」，最後被帶往台大醫院檢查。究竟當時是真跌倒，還是當時外界說的假摔，至今仍是一樁懸案。

2013年7月，民進黨立委林淑芬（中）曾在立法院發生過「真摔、假摔」爭議。 圖/聯合報系資料照
2013年7月，民進黨立委林淑芬（中）曾在立法院發生過「真摔、假摔」爭議。 圖/聯合報系資料照

林淑芬 民進黨

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