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面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

郭台銘直搗侯友宜本命區 民眾黨桃園黨部發言人緊隨

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
郭台銘旁邊緊跟著民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇(左)，蹭郭董熱度態度濃厚，不過馬治薇則否認表示，自己只是受到朋友邀請而來。記者李定宇／攝影
郭台銘旁邊緊跟著民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇(左)，蹭郭董熱度態度濃厚，不過馬治薇則否認表示，自己只是受到朋友邀請而來。記者李定宇／攝影

鴻海創辦人郭台銘下午到土城五穀先帝廟參香後向鄉親致詞，而他旁邊則是緊緊跟著民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇，蹭郭董熱度的態度濃厚，不過馬治薇則否認表示，自己只是受到朋友邀請而來。郭台銘致詞則是說到自己是新北最大的納稅人，希望土城人多支持。

馬治薇未獲得民眾黨提名參選立委後，目前仍堅決參選桃園第一選區。今天郭台銘出現在土城，他也沿路跟郭台銘交頭接耳。

郭台銘致詞表示，今天很高興回到土城，自己是板橋孩子，長大要做事業在板橋一陣子以後就來土城。30年前土城一片農田、工業區，唸書時板橋、樹林、鶯歌、三峽及土城都叫海山區。

他說，土城有很多外來人口是個移民城市，是個很有發展性的城市，自己原來服務的鴻海總部在土城，自己一直在新北是最大的納稅人，土城就是未來出發的總部，希望爭取土城人的支持。

郭台銘旁邊緊跟著民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇(右三)，馬治薇表示自己只是受到朋友邀請而來。記者李定宇／攝影
郭台銘旁邊緊跟著民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇(右三)，馬治薇表示自己只是受到朋友邀請而來。記者李定宇／攝影

郭台銘 桃園

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