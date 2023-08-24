郭台銘直搗侯友宜本命區 民眾黨桃園黨部發言人緊隨
鴻海創辦人郭台銘下午到土城五穀先帝廟參香後向鄉親致詞，而他旁邊則是緊緊跟著民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇，蹭郭董熱度的態度濃厚，不過馬治薇則否認表示，自己只是受到朋友邀請而來。郭台銘致詞則是說到自己是新北最大的納稅人，希望土城人多支持。
馬治薇未獲得民眾黨提名參選立委後，目前仍堅決參選桃園第一選區。今天郭台銘出現在土城，他也沿路跟郭台銘交頭接耳。
郭台銘致詞表示，今天很高興回到土城，自己是板橋孩子，長大要做事業在板橋一陣子以後就來土城。30年前土城一片農田、工業區，唸書時板橋、樹林、鶯歌、三峽及土城都叫海山區。
他說，土城有很多外來人口是個移民城市，是個很有發展性的城市，自己原來服務的鴻海總部在土城，自己一直在新北是最大的納稅人，土城就是未來出發的總部，希望爭取土城人的支持。
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