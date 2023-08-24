「排我納中」的中美洲會議 竟是當地百姓心中的賊窩？

中美洲議會（PARLACEN）「排我納中」，深諳中南美洲事務的資深媒體人郭篤為在臉書發文，揭中美洲議會被叫賊窩的由來，並指近來事件看來是，被中美洲人民視為消耗納稅人血汗錢「大白象」的中美洲議會，要替新金主追打民進黨的一耙，藉以向北京邀功。

郭篤為表示，賴清德過境美國，風光返台後兩天，由尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的議會代表出面提案驅逐台灣觀察員，是不是緊接禁止進口台灣芒果及軍演後的另一個動作，有著相當大的想像空間。

郭篤為也說明，為什麼中美洲議會被叫賊窩？郭篤為說，2009年巴拿馬前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli Berrocal）在造勢場合上狂呼，「我一旦當選，立即下令退出這擠滿中美洲貪汙卸任正副總統和政客的賊窩！」

馬丁內利當選後對「賊窩」毫無動靜，但賊窩一詞已傳遍各國，同時深入人心。郭篤為說，馬丁內利本人心中很清楚，日後會需要用到這把保護傘，「何必找自己的麻煩」，果不其然，他2014年卸任後多案纏身，連兩個兒子也涉案。

郭篤為表示，馬丁內利逃亡海外後策畫返國，在美國坐牢一陣子後，被巴拿馬正式要求引渡回國受審，關了一段時間後就復出政壇了。他被當年手創的政黨踢出門外，另創新政黨，以候選人身份逃避眾多涉貪和洗錢的大案。

郭篤為表示，馬丁內利2個兒子當年替他當白手套，將建商行賄的錢洗進馬丁內利成立的公司漂白，事後涉入受賄、唆使公務員貪汙和洗錢等罪；案子6年前進入司法程序，本月22日開庭，成為當地媒體矚目焦點。

郭篤為指出，台灣在中美洲議會觀察員身份被中國大陸取代，北京人大代表自願鑽入「賊窩」，還由各單位發表聲明，就因為兩岸百姓誤以為這種區域性議會是真正的民主議會，哪知道是個世紀大笑話。