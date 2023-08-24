林智堅子弟兵籲高虹安 「別拿新竹棒球場當涉貪遮羞布」

新竹市政府今天公布美國大聯盟場務專家針對新竹棒球場的檢測分析報告，內容提及棒球場連高中校園操場品質都不如，市長高虹安表示詫異。記者致電前市長林智堅手機關機，林智堅子弟兵、民進黨市議員劉康彥則呼籲高虹安別將新竹棒球場當自己迴避涉貪的遮羞布與打擊對手的政治提款機。

劉康彥目前也是議會成立的棒球場設施改善監督小組成員，他看了美專家的報告直言高虹安花了180萬元與近9個月的時間，得出和過去前市府正在改善內容相同的結論，其中由悍創運動行銷得標的諮詢與檢測標案，過程違反採購法，也涉圖利廠商之嫌。

劉康彥強調，現在重要的是，不要讓球場再次成為高虹安政治操作的提款機。套一句民眾黨主席柯文哲說的，還在保固期該怎麼做就怎麼做，盡速改善球場，還給球迷一個乾淨的看球環境。

劉康彥指出，新竹市立棒球場經過近9個月的閒置，在美國專家來之前，市府甚至連最基本的灌溉養護以及除草都不願進行，烈日和雨勢都可能讓土壤膠結固化。

「開挖後更沒有選舉時高虹安所稱的大秘寶、大量廢棄物。」劉康彥說，去年前市府團隊就針對球場土壤以及排水的缺失，依照契約要求廠商進行改善，如今高虹安接手後，球場長期缺乏保養的狀況下進行檢測，結果當然可想而知，強調棒球場不應該再淪為高虹安政治操作的工具。

劉康彥重申，在棒球場尚未完成驗收的狀況下，市府應對照當初的契約要求廠商進行改善，讓球迷有職業賽事可以觀賞。